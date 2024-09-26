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Цього разу не Хмельницька. Ворожий дрон наблизився до ще однієї АЕС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Цього разу не Хмельницька. Ворожий дрон наблизився до ще однієї АЕС
БПЛА пролетів на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС
колаж: «Енергоатом»

Росія вкотре створює загрозу ядерній безпеці України

25 вересня ворожий дрон впритул наблизився до Рівненської атомної електростанції. Про це повідомив «Енергоатом».

«Уночі 25 вересня зафіксовано черговий проліт ударного безпілотного апарату на критично низькій висоті недалеко від промислового майданчика Рівненської АЕС», – йдеться у повідомленні.

У підприємстві нагадали, що вчергове російські війська становлять загрозу ядерній безпеці українських АЕС.

«Про кожен такий факт «Енергоатом» інформує відповідні установи, адже ніхто не має права порушувати принципи ядерної та радіаційної безпеки», – наголосив «Енергоатом».

Нагадаємо, що перед цим російський дрон неодноразово наближався до Хмельницької АЕС. Востаннє це сталося вночі 22 вересня.

До відома, в України є інформація та докази, що цієї осені Росія підготувалася цілити по трьох АЕС. «Зараз, коли ми наближаємося до третьої зими цієї війни, РФ знову намагалася знищити нашу енергосистему. І цієї осені вони навіть були більш цинічними: вони підготувалися цілити по наших АЕС, по трьох з них, у нас є така інформація, у нас є докази. Якщо Росія готова піти так далеко – це означає, що немає нічого цінного для Москви», – зауважив очільник України.

Як зазначив Володимир Зеленський, Росія не змогла перемогти українців на полі бою, тому тепер російський диктатор Володимир Путін шукає інші способи, щоб підірвати їхній дух.

До слова, росіяни фотографують українські атомні електростанції за допомогою китайських супутників. Не виключено, що це потрібно для підготовки ударів по АЕС.

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Теги: АЕС дрон Рівненщина Енергоатом

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