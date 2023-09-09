Запуск «Шахедів»: під загрозою ударів дві області

Повітряна тривога на Запоріжжі оголошена о 5:13

У суботу, 9 вересня, вранці на південно-східному напрямку спостерігається активність ворожої тактичної авіації та існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

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Так, Повітряні сили попередили Запорізьку та Дніпропетровську області про загрозу удару дронами.

Станом на 6:25 повітряна тривога оголошена в Запорізькій області. «Активність тактичної авіації противника. Загроза застосування авіаційного озброєння (КАБ/КАР) для переднього краю Запорізької області», – йдеться в повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації.

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Нагадаємо, у ніч на 8 вересня російські окупанти атакували Одещину групами ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків: Приморсько-Ахтарськ (РФ), мис Чауда (тимчасово окупований Крим). Усього зафіксовано пуски 20 «Шахедів» у напрямку Одещини