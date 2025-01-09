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Засідання «Рамштайну», обстріл Херсона, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 січня

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Засідання «Рамштайну», обстріл Херсона, новий пакет допомоги від США. Головне за 9 січня
Президент України та очільник Пентагону під час засідання «Рамштайну»
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Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн. 

США оголосили новий пакет допомоги Україні на пів мільярда доларів.  Війська РФ нанесли авіаудар по Херсону. Президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії.

«Главком» склав добірку новин 9 січня, щоб ви були в курсі головних подій:

США оголосили новий пакет допомоги Україні на пів мільярда доларів

Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн. До нього ввійдуть, зокрема, ракети та боєприпаси. Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання «Рамштайну».

Новий пакет включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, а також більше боєприпасів класу «повітря-земля» та іншого обладнання на підтримку українських винищувачів F-16.

Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні

Пакет, наданий в рамках президентських повноважень із запасів Пентагону, включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше снарядів повітря-земля та іншого обладнання на підтримку українських F-16. Про це заявив Остін у вступному слові на засіданні Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні 9 січня.

В Пентагоні оприлюднили перелік обладнання, що входить до нового пакету допомоги:

  • ракети протиповітряної оборони AIM-7, RIM-7, AIM-9M
  • боєприпаси класу «повітря-земля»
  • допоміжне обладнання для F-16
  • броньовані мостові системи
  • обладнання для захищеного зв’язку
  • стрілецька зброя та боєприпаси
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування
     

Пентагон наголосив, що цей пакет є 74-м траншем поставок оборонного обладнання Україні із запасів Пентагону з серпня 2021 року, йдеться в повідомленні американського відомства. Сполучені Штати продовжують співпрацювати з приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, яких міністр Остін збере завтра в рамках Контактної групи з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги в боротьбі з російською агресією.

Авіаудар РФ по Херсону: поліція показала наслідки

Унаслідок авіаудару військами РФ по Херсону пошкоджені 39 житлових будинків, будівля закладу вищої освіти, бомби впали на приватні будинки і садочок. До десяти зросла кількість постраждалих. Про це повідомляє поліція Херсонської області.

«Сьогодні близько 11-ї години ранку війська РФ нанесли авіаудар по Херсону. На місто російські воєнні злочинці скинули чотири бомби», – інформує поліція. 

Зазначається, що бомби впали на приватні будинки, садочок, територію заводу, станцію технічного обслуговування. Також пошкоджені 39 житлових будинків, будівля закладу вищої освіти.

Зеленський прибув до Італії

Президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні. Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які обговорюватимуться: оборонна підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку, координація міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантична інтеграція.

Юнаки зможуть ставати на військовий облік за кордоном: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12076 про базову військову підготовку. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Відповідне рішення ухвалили 298 парламентарів.

Законопроєкт дозволяє юнакам за кордоном, яким виповнюється 18 років, стати на облік дистанційно, не приїжджаючи до України. 

Крім того, законопроєкт регулює проходження військової підготовки для жінок. Так, жінки-добровольці перед базовою підготовкою беруться на військовий облік призовників лише за власним бажанням.

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Теги: Верховна Рада депутат Олексій Гончаренко добровольці законопроєкт

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