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Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пентагон розкрив деталі нового пакету військової допомоги Україні
Пакет, наданий в рамках президентських повноважень із запасів Пентагону, включає обладнання на підтримку українських F-16
фото з відкритих джерел

Очільник Пентагону США Ллойд Остін оголосив новий пакет оборонної допомоги Україні обсягом $500 млн.

Пакет, наданий в рамках президентських повноважень із запасів Пентагону, включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше снарядів повітря-земля та іншого обладнання на підтримку українських F-16. Про це заявив Остін у вступному слові на засіданні Міжнародної контактної групи з оборонної допомоги Україні 9 січня.

В Пентагоні оприлюднили перелік обладнання, що входить до нового пакету допомоги:

  • ракети протиповітряної оборони AIM-7, RIM-7, AIM-9M
  • боєприпаси класу «повітря-земля»
  • допоміжне обладнання для F-16
  • броньовані мостові системи
  • обладнання для захищеного зв’язку
  • стрілецька зброя та боєприпаси
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування
     

Пентагон наголосив, що цей пакет є 74-м траншем поставок оборонного обладнання Україні із запасів Пентагону з серпня 2021 року, йдеться в повідомленні американського відомства. Сполучені Штати продовжують співпрацювати з приблизно 50 членами Альянсу та партнерами, яких міністр Остін збере завтра в рамках Контактної групи з питань оборони України та пов’язані з нею коаліції можливостей для надання підтримки, необхідної Україні для перемоги в боротьбі з російською агресією.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 січня, в Німеччині відбувається засідання союзників України у форматі «Рамштайн». Йдеться, зокрема про продовження підтримки України, включаючи на довгострокову перспективу.

Адміністрація Джо Байдена планувала оголосити про масштабний пакет військової допомоги для України в межах візиту міністра оборони Ллойда Остіна до Німеччини 9 січня.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа.

За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

До слова, основна мета засідання «Рамштайну» – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року.

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Теги: США війна Україна Пентагон військова допомога

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