Президент України прибув до Італії

Сьогодні у Римі у Зеленського запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні

10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою

Президент України Володимир Зеленський ввечері у четвер, 9 січня, прибув до Італії. Сьогодні у Римі у нього запланована зустріч із прем'єр-міністеркою країни Джорджою Мелоні. Про це у коментарі журналістам повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Зазначається, що 10 січня Зеленський зустрінеться із президентом Італії Серджіо Маттареллою.

Серед тем, які обговорюватимуться: оборонна підтримка, міжнародна конференція з питань відновлення України, яка відбудеться в Італії влітку, координація міжнародних зусиль для досягнення миру та євроатлантична інтеграція.

Також одна із тем буде присвячена обговоренню співпраці у межах «великої сімки», зокрема щодо санкцій проти Росії.

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, в Німеччині відбулося засідання союзників України у форматі «Рамштайн». Президент України був присутній на засіданні.