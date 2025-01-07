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Суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді нардепа Шевченка

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Суд залишив під вартою підозрюваного у держзраді нардепа Шевченка
Нардеп Євгеній Шевченко під час судового засідання у Печерському райсуді Києва, 7 січня 2025 року
фото: Ліля Гончарук, Суспільне Новини

Прокурор просив суд продовжити Шевченку тримання під вартою без права внесення застави

Печерський райсуд Києва продовжив тримання під вартою для народного депутата Євгена Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Про це повідомило «Суспільне».

Прокурор просив суд продовжити Шевченку тримання під вартою без права внесення застави, оскільки депутат може переховуватися від слідства.

Окрім того, сторона обвинувачення заявила, що після взяття Шевченка під варту окремі відео з його YouTube-каналу, які слідство взяло як докази держзради депутата, були знищені.

Захист депутата стверджував, що немає доказів, що YouTube-канал, з якого видалили відео, належить Шевченку. Адвокат запевняв суд, що також немає доказів і щодо ризиків, які перелічив прокурор. Він просив суд погодити Шевченкові домашній арешт або ж взяття на поруки.

За даними «Суспільного», про взяття на поруки суд просили нардепи від депутатської групи «Відновлення України» Антоніна Славицька та Анатолій Бурміч. Вони наголошували, що знають Шевченка як патріота у контексті його ставлення до «агресора», і, мовляв, він нікуди «не подінеться і не втече».

Сам Шевченко назвав справу проти нього «політичним замовленням». За його словами, відео за його участі виставляли інші люди, а він просто висловлював у них свою думку. Депутат також заявив, що втікати з України йому «невигідно».

Нагадаємо, нардеп Євген Шевченко, якого виключили зі «Слуги народу» та який відомий своїми проросійськими поглядами, заявив, що звільненню Києва у 2022 році потрібно завдячувати в першу чергу йому, а не ЗСУ.

На початку повномасштабного вторгнення нардеп Шевченко з'явився у Раді у формі ЗСУ.  Також його називали агентом ГУР МОУ та навіть публікували в мережі фото його документів.

У березні 2022 року депутата Верховної Ради Євгена Шевченка було затримано при спробі перетину кордону з Польщею.

До слова, 14 листопада 2024 року Євгену Шевченку повідомлено про підозру у державній зраді. Про це повідомляють джерела «Главкома» у правоохоронних органах. Зазначається, що нардеп розміщував у соцмережах висловлювання, спрямовані на шкоду інформаційній безпеці України. Він спотворював факти і події, створюючи інформаційні приводи для антиукраїнської інформаційної діяльності.

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Теги: державна зрада Євген Шевченко відео YouTube слідство адвокат прокурор арешт депутат

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