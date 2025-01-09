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США оголосили новий пакет допомоги Україні на пів мільярда доларів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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США оголосили новий пакет допомоги Україні на пів мільярда доларів
Президент України та очільник Пентагону під час засідання «Рамштайну»
скріншот з відео

Адміністрації Байдена надає Україні останній пакет військової допомоги

Сполучені Штати Америки передають Україні новий пакет військової допомоги на $500 млн. До нього ввійдуть, зокрема, ракети та боєприпаси. Про це повідомив глава Пентагону Ллойд Остін під час засідання «Рамштайну».

Новий пакет включає додаткові ракети для української протиповітряної оборони, більше боєприпасів, а також більше боєприпасів класу «повітря-земля» та іншого обладнання на підтримку українських винищувачів F-16.

«Ось фундаментальна істина: боротьба України важлива для усіх нас. Як я сказав тут, у Рамштайні, під час нашої першої зустрічі у квітні 2022 року, війна Путіна «є викликом для вільних людей в усьому світі». І ми всі зацікавлені в тому, щоб автократи не могли ставити свої імперські амбіції вище за основоположні права вільних і суверенних народів. Україна веде справедливу війну самозахисту. І це одна з найбільших справ нашого часу», – заявив Остін.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена планувала оголосити про масштабний пакет військової допомоги для України в межах візиту міністра оборони Ллойда Остіна до Німеччини 9 січня.

Раніше стало відомо, що президент США Джо Байден незабаром оголосить про нові санкції проти Російської Федерації. Це станеться перед інавгурацією республіканця Дональда Трампа.

За словами американського чиновника, поки що немає подробиць про санкції, які Байден запровадить в останні дні свого правління, але помічники Байдена інформують помічників Трампа про кроки, які вони роблять.

До слова, основна мета засідання «Рамштайну» – розробка дорожньої карти для зміцнення обороноздатності України, яка дозволить створити потужні стримувальні сили до 2027 року.

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Теги: США Пентагон військова допомога Ллойд Остін

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