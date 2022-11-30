Заступник голови Держдуми Росії, який контролює групу VS Energy, отримав підозру від ДБР

Рашист голосував за приєднання до РФ тимчасово окупованих територій України

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику голови державної думи Російської Федерації Олександру Бабакову, який проголосував за ряд федеральних законів щодо включення Запорізької області та Херсонської області, разом зі Снігурівським та Олександрівським районами Миколаївської області, до складу Російської Федерації як новоутворених суб’єктів федеративної республіки. Про це інформує пресслужба установи.

Слідчі ДБР встановили, що депутат і раніше підтримував у голосуваннях всі злочинні рішення, пов’язані з воєнними діями проти України та порушенням територіальної цілісності нашої держави. Результатом умисних дій російського депутата є численні людські жертви серед українських військовослужбовців та мирного населення, пошкодження і знищення об’єктів цивільної, критичної та військової інфраструктури в Україні.

У ході досудового розслідування Бабакову повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також ДБР вивчає матеріали щодо повідомлення про підозру іншим депутатам РФ, які ухвалюють рішення країни-агресора проти України. Крім того, слідчі Бюро досліджують питання можливої причетності заступника голови Держдуми до діяльності групи компаній VS Energy, яка володіє об’єктами критичної інфраструктури на території України.

Як відомо, заступник голови Держдуми РФ Бабаков володіє однією з українських енергокомпаній. Він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з енергетичних компаній, яка працює в Україні. Зокрема, в її правлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві. І нещодавно Служба безпеки провела обшуки у згаданій компанії для упередження загроз енергетиці, оскільки саме ця галузь останнім часом стала пріоритетною мішенню для російських ракетних ударів.

Раніше слідчі СБУ повідомили цьому посадовцю РФ про підозру за іншим епізодом його антиукраїнської діяльності. Зокрема, у зв’язку зі схваленням 22 лютого 2022 року Держдумою рішення про використання збройних сил РФ на території самопроголошених «Л/ДНР». Цей документ, прийнятий напередодні повномасштабного вторгнення, розв’язав руки агресору.

Нагадаємо, також повідомлялося, що СБУ проводить обшуки в енергокомпанії VS Energy у Києві.

А перед цим суд арештував акції п'яти обленерго: їх контролює російське злочинне угрупування.