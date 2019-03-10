Заступник міністра інфраструктури потрапив у ДТП через яму на дорозі



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Машина заступника міністра інфраструктури стала жертвою ями

Вирвало колесо ямою: заступник міністра відчув на собі якість українських доріг

У машини заступника міністра інфраструктури Віктора Довганя під час поїздки по Закарпаттю дорогою Н09 вирвало колесо. Про це повідомив сам посадовець у Facebook.

За його словами, все сталося через яму.

«Дорогами сонячного Закарпаття - 12 годин в машині: Львів - Рахів - Солотвино - Мукачеве - Ужгород - Свалява - Львів. Повна відсутність дорожного покриття на Н09 … Наша машина навіть через яму вилетіла в кювет, добре що швидкість була 20 км/год і тільки вирвало колесо», - написав він 9 березня.

Довгань також повідомив про досягнуту домовленість із румунською стороною про фінансування мосту через Тису в Білій Церкві. За словами посадовця, існуючий дерев‘яний міст треба як пам‘ятку архітектури залишити пішоходам.

Зазначимо, «Укравтодор» планує цьогоріч відновити від 1500 до 1800 кілометрів українських доріг, що відповідає рівню минулого року.