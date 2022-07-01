Збирали дані про оборону столиці: СБУ затримала агентів РФ

Служба безпеки України знешкодила агентурну групу розвідки РФ, яка збирала розвіддані щодо оборони Києва. Про це повідомляє пресцентр відомства.

«Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої у Києві нейтралізовано «розконсервовану» агентурну групу Головного управління Генштабу ЗС РФ (відомого, як ГРУ)», – йдеться в повідомленні

В результаті оперативних дій затримано четверо російських агентів. Вони розвідували позиції ЗСУ, геолокації стратегічних об’єктів, а також закликали українців підтримати окупантів.

Зазначається, що ворожа група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України. Встановлено, що він перебував у складі окупаційного угруповання РФ на території Київської та Чернігівської областей і координував діяльність російських агентів.

«При цьому безпосереднє керівництво групою здійснював представник терористичної організації «МДБ ЛНР» Валентин Тілілім. Для комунікації використовували заздалегідь відпрацьовані канали закритого зв’язку», – додали в СБУ.

За даними слідства, агентурну групу «активували» на початку повномасштабної агресії РФ. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань. Так, двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ і розташування об’єктів критичної інфраструктури. Також збирали персональні дані нинішніх і колишніх українських військових та правоохоронців.

Ще один житель столиці, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційно-підривну діяльність. Зловмисник поширював прокремлівську пропаганду, у тому числі гасла щодо підтримки окупантів.

Для «розгону» ворожого контенту адміністрував спеціалізовані інтернет-платформи. На цьому «напрямі» він діяв спільно з іншим учасником групи – засновником ІТ-компанії з Гостомеля, який займався підготовкою та поширенням матеріалів, в яких виправдовував злочини загарбників.

Під час обшуків за місцями перебування зловмисників виявлено проросійську символіку, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами злочинних дій. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності організаторів російської агентурної мережі.