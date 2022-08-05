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Ворог намагається встановити контроль над Соледаром та Бахмутом

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог намагається встановити контроль над Соледаром та Бахмутом
Окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини
фото ілюстративне

Рашистами завдано авіаційного удару біля Вершини

Російські загарбники на Донецькому напрямку зосереджують зусилля на захопленні Бахмута та Авдіївки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Ворог намагається створити сприятливі умови для встановлення контролю над містами Соледар і Бахмут та відтіснити наші війська від західної околиці міста Донецьк», – йдеться в повідомленні.

На Краматорському та Бахмутському напрямках окупанти задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського, Бахмута, Зайцевого, Соледара, Яковлівки та Кодеми. Також рашистами завдано авіаційного удару біля Вершини.

«Наступальними діями окупанти намагалися захопити вигідні рубежі та покращити тактичне положення в районах Бахмута, Зайцевого та Вершини, успіху не мали, відійшли», – зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, триває 163-а доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник наявними засобами вогневого ураження намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу. Противник наявними засобами вогневого ураження намагається утримати зайняті позиції та не допустити створення нашими підрозділами сприятливих умов для контрнаступу. 

Аналітики американського інституту вивчення війни припускають, що російське командування намагається використати недавні успіхи в районі Новолуганського, щоб посилити наступ на Бахмут зі сходу.

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Теги: окупанти росія Україна війна війна в Україні

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