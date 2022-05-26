Збройні сили знищили близько 400 росіян на переправі через Сіверський Донець, – ЗМІ

Під час спроби форсувати річку російські окупанти переважно гинули від прицільних артилерійських обстрілів

Українські військові знищили близько 400 окупантів на переправі через Сіверський Донець, повідомляє The New York Times.

Журналісти характеризують ситуацію у районі Білогорівки Луганської області саме так: підірвані танки, уламки понтонних мостів і тіла російських солдатів, що наполовину потопають у бруді.

«Невдала переправа в цьому місці протягом декількох днів на початку травня стала для російської армії однією з смертоносних битв війни. У пастці в невеликому лісовому кутку загинуло щонайменше 400 російських солдатів», – пише видання.

За даними NYТ, під час спроби форсувати річку російські окупанти переважно гинули від прицільних артилерійських обстрілів.

Як пояснював голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, річка в місці де окупанти намагаються форсувати, є максимально сприятлива для того, щоб організувати понтонну переправу і, відповідно, вже переправляти техніку і якби росіянам це вдалося, то вони могли б закріпитися на нашій території, де Білогорівка, і там уже створити плацдарм для наступу в бік траси Лисичанськ-Бахмут і перерізати її повністю.

Нагадаємо, російська армія робила кілька спроб форсувати Сіверський Донець, але щоразу потрапляла під артилерійський вогонь ЗСУ.

При цьому окупанти не полишають спроб, вони мають намір форсувати річку Сіверський Донець. Противник спробує перейти водну перешкоду на ділянці Дронівка – Білогорівка.