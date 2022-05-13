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    Події в Україні

    Збройні сили знищили ворожий склад снарядів для «Смерчів» (відео)

    Окрім дорогої техніки і великого запасу ракет вдалося ліквідувати близько 70 чоловік особового складу російської армії - Збройні сили знищили ворожий склад снарядів для «Смерчів» (відео)
    Окрім дорогої техніки і великого запасу ракет вдалося ліквідувати близько 70 чоловік особового складу російської армії
    фото: t.me/zsuwar

    Окрім дорогої техніки і великого запасу ракет вдалося ліквідувати близько 70 рашистів

    У селі Велика Олександрівка Херсонської області Збройні сили України завдали нищівного удару по складу боєприпасів Російської Федерації.

    Ракету, що знищила запас снарядів для російських «Смерчів», скинули з бойового безпілотника, повідомила пресслужба ЗСУ в Telegram 13 травня.

    Українські захисники відзначили, що крім дорогої техніки й великого запасу ракет вдалося ліквідувати майже 70 бійців російської армії.

    Картину операції пресслужба оборонного відомства показала з висоти пташиного польоту.

    Тим часом окупанти нарощують свої сили й техніку в Запорізькій області. У тимчасово окупованих районих Запорізької області збільшився контингент військових РФ.

    За даними Генштабу ЗСУ, Росія застосовує в Маріуполі стратегічну авіацію. За добу військові відбили на Донбасі 18 атак ворога.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Херсонщина склад зброї Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Збройні сили знищили ворожий склад снарядів для «Смерчів» (відео)