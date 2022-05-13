Збройні сили знищили ворожий склад снарядів для «Смерчів» (відео)

Окрім дорогої техніки і великого запасу ракет вдалося ліквідувати близько 70 чоловік особового складу російської армії

Окрім дорогої техніки і великого запасу ракет вдалося ліквідувати близько 70 чоловік особового складу російської армії

Окрім дорогої техніки і великого запасу ракет вдалося ліквідувати близько 70 рашистів

У селі Велика Олександрівка Херсонської області Збройні сили України завдали нищівного удару по складу боєприпасів Російської Федерації.

Ракету, що знищила запас снарядів для російських «Смерчів», скинули з бойового безпілотника, повідомила пресслужба ЗСУ в Telegram 13 травня.

Українські захисники відзначили, що крім дорогої техніки й великого запасу ракет вдалося ліквідувати майже 70 бійців російської армії.

Картину операції пресслужба оборонного відомства показала з висоти пташиного польоту.

Тим часом окупанти нарощують свої сили й техніку в Запорізькій області. У тимчасово окупованих районих Запорізької області збільшився контингент військових РФ.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія застосовує в Маріуполі стратегічну авіацію. За добу військові відбили на Донбасі 18 атак ворога.