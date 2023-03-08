Зеленський анонсував нові санкції РНБО

Пріоритети держави – внутрішня безпека та оборона Донеччини

Президент України Володимир Зеленський анонсував нове засідання Ради національної безпеки і оборони задля введення санкцій щодо тих, хто намагається послаблювати державу. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні до народу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, зараз готуються нові цілком справедливі кроки держави проти тих в Україні, хто ще намагається послаблювати державу та підважувати міцність українського суспільства.

«Невдовзі відбудеться нове засідання РНБО, і є відповідні проекти санкційних рішень. Внутрішня безпека України - теж перший пріоритет», – зазначив президент.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, Володимир Зеленський провів нараду з військовими та розвідкою, на якій обговорили фронт, оборону, битву за Бахмут та увесь Донбас.

«Провів нараду з військовими, розвідкою. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут і увесь Донбас. Це перший пріоритет. Робимо все для того, щоб наші тактичні кроки спрацювали на стратегічне завдання – на успіх України в битві за всю тимчасово окуповану територію нашої держави», – сказав український лідер.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні повідомив, що українці бажають Грузії демократичного успіху та просування у питанні євроінтеграції на тлі масових протестів у Тбілісі.