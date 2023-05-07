Зеленський анонсував важливу для суспільства законодавчу ініціативу

Президент підсумував тиждень та розповів про плани на найближче майбутнє

Володимир Зеленський наприкінці 438-го дня війни звернувся до українців. Він підсумував тиждень та розповів про плани на найближче майбутнє.

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«Завершується цей тиждень – дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами.

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Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу. Триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня в Києві. Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру.

Цього тижня різні наші партнери відзначились у допомозі Україні, у допомозі українцям, від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії, країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія… Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України!», – сказав Зеленський.

Головне зі звернення президента

Дуже детально опрацьовуємо й з іншими нашими партнерами нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом – саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі. Про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, обовʼязково повідомлю.

Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей. Щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя. Я вдячний кожному й кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не припиняється ані на день!

Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову й області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині… Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих.

Безпека – це головна мішень для Росії. Як у нашій державі, так і всюди у Європі, всюди у вільному світі. Знищувати безпеку, нести смерть і хаос – це все, що робить держава-терорист. І всі, хто допомагає Україні повертати безпеку, усі, хто зміцнює партнерства між країнами у Європі заради безпеки, заради спільної сили, усі, хто тисне на державу-терориста, – усі є захисниками миру. Я дякую кожному й кожній у світі, хто з Україною, хто підтримує наших воїнів!

Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах і на бойових завданнях!

Відзначу 3-тю окрему штурмову бригаду, 24-ту окрему механізовану бригаду за успішне знищення терористів на Донеччині! Дякую вам, воїни!

57-ма окрема мотопіхотна бригада, 93-тя механізована бригада. Дякую всім вам, хлопці, за героїчний захист позицій, за взірцеву стійкість! Просто молодці.

На Таврійському напрямку теж є результати, які варто відзначити, теж є бригади, яким є за що сьогодні подякувати.

Десантники «Сімдесятдевʼятки» та артилеристи 55-ї окремої бригади «Запорізька Січ» – дякую вам, воїни, за вашу відвагу та потужність!

Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та морпіхи 35-ї окремої бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського – дякую вам!

Дякую кожному нашому воїну, дякую кожному і кожній за кожен успіх на полі бою! Слава вам, українські герої!

Нагадаємо, у День піхоти України президент Володимир Зеленський привітав воїнів-піхотинців і вручив державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки.