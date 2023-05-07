Зеленський анонсував важливу для суспільства законодавчу ініціативу
Президент підсумував тиждень та розповів про плани на найближче майбутнє
Володимир Зеленський наприкінці 438-го дня війни звернувся до українців. Він підсумував тиждень та розповів про плани на найближче майбутнє.
«Завершується цей тиждень – дуже плідний для України. І цими днями ми активно готуємося до нових заходів у травні й червні. Маємо зробити цей час не менш плідним як у постачанні зброї для наших воїнів, так і в рішеннях для України, у переговорах із нашими партнерами.
Підготували важливу для нашого суспільства законодавчу ініціативу. Триває підготовка санкційних рішень проти агресора. Чекаємо на міжнародні зустрічі різного рівня в Києві. Говоримо з партнерами про зброю, яка допоможе нам зробити більше заради відновлення миру.
Цього тижня різні наші партнери відзначились у допомозі Україні, у допомозі українцям, від Сполучених Штатів до Нової Зеландії, від Нідерландів і Бельгії до Хорватії, країни Північної Європи – Норвегія, Данія, Швеція, Фінляндія, Ісландія… Я дякую за кожне рішення партнерів на підтримку України!», – сказав Зеленський.
Головне зі звернення президента
- Дуже детально опрацьовуємо й з іншими нашими партнерами нові кроки в допомозі Україні, очікуємо їх найближчим часом – саме те, що потрібно для нашої сили на передовій, для захисту нашого неба, для правосуддя проти терористів і для швидшого відновлення миру для всієї української землі. Про ті рішення, про які можна буде говорити публічно, обовʼязково повідомлю.
- Дуже важливо, щоб світ знав про кожен факт російського терору проти наших людей. Щоб світ говорив про те, що робить держава-терорист, і про те, як ми захищаємо життя. Я вдячний кожному й кожній, хто допомагає нам, поширюючи правду про російські удари та обстріли, про жорстокість окупантів, що не припиняється ані на день!
- Постійний російський терор проти Нікополя, жорстокі обстріли Херсона й області, удари по Харкову й області, терор проти сіл у прикордонних районах на Чернігівщині й Сумщині, пекло на Донеччині… Лише вчора та лише від одного російського удару по Херсонській області загинули девʼять українців – вони займалися розмінуванням, повертали безпеку для людей. Мої співчуття рідним, близьким загиблих.
- Безпека – це головна мішень для Росії. Як у нашій державі, так і всюди у Європі, всюди у вільному світі. Знищувати безпеку, нести смерть і хаос – це все, що робить держава-терорист. І всі, хто допомагає Україні повертати безпеку, усі, хто зміцнює партнерства між країнами у Європі заради безпеки, заради спільної сили, усі, хто тисне на державу-терориста, – усі є захисниками миру. Я дякую кожному й кожній у світі, хто з Україною, хто підтримує наших воїнів!
- Слава всім нашим воїнам, хто зараз у бою, на бойових постах і на бойових завданнях!
- Відзначу 3-тю окрему штурмову бригаду, 24-ту окрему механізовану бригаду за успішне знищення терористів на Донеччині! Дякую вам, воїни!
- 57-ма окрема мотопіхотна бригада, 93-тя механізована бригада. Дякую всім вам, хлопці, за героїчний захист позицій, за взірцеву стійкість! Просто молодці.
- На Таврійському напрямку теж є результати, які варто відзначити, теж є бригади, яким є за що сьогодні подякувати.
- Десантники «Сімдесятдевʼятки» та артилеристи 55-ї окремої бригади «Запорізька Січ» – дякую вам, воїни, за вашу відвагу та потужність!
- Бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та морпіхи 35-ї окремої бригади імені контр-адмірала Михайла Остроградського – дякую вам!
- Дякую кожному нашому воїну, дякую кожному і кожній за кожен успіх на полі бою! Слава вам, українські герої!
Нагадаємо, у День піхоти України президент Володимир Зеленський привітав воїнів-піхотинців і вручив державні нагороди та присвоїв почесні відзнаки.
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