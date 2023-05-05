Візит делегації Венеціанської комісії: Зеленський розповів про переговори

Зеленський: «Ми готові продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів»

Венеціанська комісія й Україна працюють над вдосконаленням українського законодавства

У п'ятницю 5 травня президент Володимир Зеленський провів зустрівся з делегацією Венеціанської комісії. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Переговори були присвячені питанням підготовки та імплементації законодавства, що стосується процедур відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.

«Ми готові продовжувати тісну взаємодію з Венеціанською комісією для забезпечення результативних реформ відповідно до європейських стандартів. Загалом у нас один напрям: реформи і перемога», – звітував Зеленський.

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Також він подякував делегації за візит до України та плідну співпрацю за різними напрямами вдосконалення українського законодавства.

Нагадаємо, що 4 травня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук приймав у Києві делегацією Європейської комісії «За демократію через право» (Венеційську комісію) на чолі з її очільницею Клер Базі Малорі.

Як повідомлялося, Венеційська комісія ініціює припинення права Росії на представництво у комісії.

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Також відомо, що Венеційська комісія підтримала рішення Конституційного суду щодо суддів, яких призначив Зеленський.