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Зеленський назвав ключ до завершення війни в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Зеленський назвав ключ до завершення війни в Україні
Зеленський поіменно подякував військовим
фото: Офіс президента

Президент подякував партнерам нашої держави за допомогу

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 668-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про нові оборонні пакети допомоги від союзників, санкційні рішення та подякував військовим.

«Бажаю здоровʼя, шановні українці, українки!

Завершується цей тиждень – тиждень напередодні Різдва. Тиждень, який зробив нас усіх, нашу державу, Україну ще сильнішими.

Важливо, як і завжди, за підсумками тижня сказати слова вдячності. Є нові пакети підтримки. Німеччина: «Гепарди», зенітні установки й снаряди – калібр 155 – та інша необхідна зброя. Дякую! Нідерланди: пакет більш ніж на 100 мільйонів євро, який допоможе нашій стійкості. Дякую! Фінляндія: вже 21-й пакет допомоги – саме оборонної, – і теж більш ніж на 100 мільйонів євро. Вдячний!

Збільшено потенціал санкцій США. Є рішення щодо фінансових установ, які допомагають Росії обходити санкції та співпрацюють із ВПК терористів. Є і нові санкційні рішення проти тих, хто допомагає Росії експортувати нафту з порушенням прайс-кепів. Тиснути саме на такі російські звʼязки зі спільниками особливо важливо. Я вдячний за це. Очікуємо й затвердження пакету американської підтримки на наступний рік, і вдячний представникам обох партій за розуміння того, що рішення має бути ухвалене.

На цьому тижні ми знов-таки довели, наскільки дієве посилення нашого повітряного щита. І не лише для захисту міст і сіл від російських дронів та ракет, але й для фронтової роботи. Можливість збивати російські винищувачі – це один із ключів до завершення цієї війни, до справедливого завершення. Я дякую всім партнерам, які нам із цим уже допомагають і які готуються до відповідних кроків у підтримці наступного року.І звичайно, наші воїни. Бойові бригади на всіх напрямках, від Харківщини до Херсонщини. Та на кордоні – ті, хто захищає від російських ДРГ, ті, хто знищує «шахеди», ті, хто утримує наші рубежі. Я дякую всім вам!

Особливо сьогодні хочу відзначити хлопців зі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Солдат Василь Поліщук та сержант Олег Бернадський – обидва надзвичайно ефективні, обидва були поранені, обидва взірцево сміливі. Дякую вам! Стрілець 23-ї окремої механізованої бригади солдат Олексій Копиця – зараз на Авдіївському напрямку, оборонні бої і за плечима бої на півдні, героїчні штурмові дії. Дякую, солдате! Воїн 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади старший солдат Іван Кірєєв – дякую за козацьку сміливість, солдате, і за порятунок побратимів! 92-га окрема штурмова бригада – солдат Євген Лісовенко та старший сержант Костянтин Волоконський. Дякую вам, хлопці, за рішучість та за такі дії, які зберігають життя ваших побратимів! 28-ма окрема механізована бригада – солдат Михайло Карпюк, старший солдат Володимир Лебедєв та старший лейтенант Олег Кривенко. Хлопці, екіпаж танка, дякую вам за успішне знищення окупантів та за вміння бути сильною командою! Молодці!

Ще одне.

Є нові санкційні рішення України: я підписав відповідні укази, вони вже опубліковані. Це загалом більш ніж 130 юридичних осіб та понад 20 фізичних осіб. Тих, хто працює на російську агресію, тих, хто допомагає їй, тих, хто став на підлий шлях колаборації з державою-терористом. Усі вони відповідатимуть за свої дії.

Ми захистимо Україну. Я дякую всім, хто з Україною! Слава Україні!».

Раніше президент України Володимир Зеленський своїм указом увів удію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)»

 

 

Теги: Німеччина зброя санкції Нідерланди Фінляндія українці Володимир Зеленський солдат

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