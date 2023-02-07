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Усі ворожі сценарії опрацьовуються: Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Усі ворожі сценарії опрацьовуються: Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті
фото: Офіс президента

Президент провів кілька нарад із військовими, нараду з керівником розвідки

Донецький напрямок залишається найгарячішою точкою на фронті. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

«Донеччина та схід, де найгарячіше, – я про них згадую щодня в таких зверненнях. Південь звучить рідше, хоча стратегічне значення цих напрямків не менше. А зміцнюємо державу по всьому периметру. І я хочу сьогодні відзначити бійців на двох напрямках – наших прикордонників, які воюють на Донбасі, – за щоденну хоробрість і стійкість у боях, за результати. Луганський і Харківський прикордонні загони – я дякую вам, хлопці!

Дякую всім нашим захисникам і захисницям, які забезпечують охорону півночі нашої держави! Суми, Чернігів, Київ, Житомирщина, Волинь. Оперативно-стратегічне угруповання «Північ». Кожен напрямок має значення. Всі ворожі сценарії опрацьовуємо. Державу захищаємо», – сказав президент.

Глава держави також повідомив, що провів кілька нарад із військовими, нараду з керівником розвідки. «Зберігаємо максимальну увагу на тому, що готують окупанти. І на тому, що потрібно нашим воїнам, щоб ефективно протистояти, причому на всіх напрямках», – уточнив Зеленський.

Нагадаємо, триває 349-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 16 авіаційних ударів. Здійснив 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах Очакова на Миколаївщині та Антонівки Херсонської області. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. 

Теги: президент Володимир Зеленський Миколаїв Донеччина війна окупанти

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