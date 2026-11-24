Президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером показав зятю президента США Дональда Трампа архівні документи про його діда. У них ішлося про участь родича Кушнера в партизанському русі під час Другої світової війни. Про цей епізод сам Кушнер розповів в інтерв'ю журналу New York Magazine, пише «Главком».

За словами Кушнера, російський лідер дістав документи з архівів Кремля. Вони стосувалися Джозефа Берковіца – діда американського переговорника, який пережив Голокост і боровся проти нацистів у складі єврейського партизанського загону в Білорусі.

Кушнер сприйняв цей жест як «тонкий натяк» на спільне історичне минуле двох держав. На його думку, Путін хотів нагадати, що Росія та США свого часу були союзниками в боротьбі проти нацистської Німеччини.

Джозеф Берковіц у роки Голокосту втік із нацистського трудового табору та разом із братами й сестрами переховувався в лісах на території сучасної Білорусі. Згодом він приєднався до загону Бєльських – єврейського партизанського формування, учасники якого воювали проти німецьких військ і допомагали рятувати євреїв від переслідувань та знищення.

Майбутня бабуся Кушнера Рая також пережила Голокост. У 1943 році вона втекла з гетто в білоруському Новогрудку через підземний тунель, який викопали під огорожею. Після війни вона та Джозеф одружилися, а в 1949 році переїхали до США.

Зустріч Путіна з Віткоффом і Кушнером відбулася 12 листопада в Москві. Американські представники обговорювали з російським президентом можливі шляхи завершення війни в Україні. Після переговорів вони вирушили до Дубліна, де мали зустрітися із Зеленським.

Варто нагадати, що Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа та учасник переговорів щодо завершення війни в Україні, вважає, що головним результатом домовленостей має стати не лише припинення бойових дій, а й перезавантаження відносин між Росією та Європою.