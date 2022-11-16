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Зеленський оцінив загрозу нападу з Білорусі 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Зеленський оцінив загрозу нападу з Білорусі 
Наразі жодних контактів з міноборони Білорусі немає 
фото з відкритих джерел

І розвідка, і журналісти фіксують збільшення кількості військових, але бажання воювати в білорусів немає 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сенсу у наступі на територію нашої держави у білорусів немає, а бажання воювати в суспільстві теж немає. Таким твердженням український лідер відреагував на запитання щодо можливого нового наступу з Білорусі під час пресконференції із представниками ЗМІ у середу, 16 листопада. 

Зеленський зауважив, що після ракетних ударів, яких завдають війська РФ з території країни-сателіта, жодних контактів з міноборони Білорусі немає. 

«У нас якось була розмова з самого початку, коли вони передавали сигнали щодо зустрічей. Після цього – контактів немає», – повідомив він.

За словами глави держави, і журналісти, і українська розвідка фіксують збільшення кількості військових на території Білорусі, але на сьогодні реальної загрози їхнього наступу не існує.

«Ми вважаємо, що на сьогодні у білорусів немає сенсу в наступі на територію нашої держави. А бажання суспільства точно немає», – резюмував він.

Зеленський додав, що частина роботи української влади полягає саме в тому, щоб «когось в чомусь переконувати і не відкривати багато фронтів для нашої держави». 

Нагадаємо, військовий комісаріат Брестської області Білорусі оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 тис. примірників. Бланки мають бути надруковані до 31 грудня.

Раніше Білорусь висловила Україні невдоволення мінуванням прикордонної території.

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