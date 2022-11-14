Білорусь оголосила тендер на друк 50 тис. бланків приписів мобілізованих

Бланки мають бути надруковані до 31 грудня

Військовий комісаріат Брестської області Білорусі оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 тис. примірників. Бланки мають бути надруковані до 31 грудня, повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

«За наявною інформацією, військовий комісаріат Брестської області оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих у кількості 50 000 примірників з терміном виконання замовлення до 31 грудня поточного року», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, аналітики ISW вважають, що Білорусь навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки, але продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, Україна будує стіну на кордоні з Білоруссю. Також повідомлялося, що Білорусь висловила Україні невдоволення мінуванням прикордонної території.

Триває 264-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі річки Дніпро. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат триває підготовка мобілізованого ворожого особового складу у військових навчальних закладах, центрах підготовки та подальше його переміщення до районів ведення бойових дій.

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