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Зеленський про удар по Кривому Рогу: одна з ракет мала іноземні компоненти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Зеленський про удар по Кривому Рогу: одна з ракет мала іноземні компоненти
Зеленський зустрівся сьогодні з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі
фото: скриншот відео

Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу

Сьогодні вдень завершилися рятувальні роботи та розбір завалів у Кривому Розі після ракетної атаки російських терористів. 11 людей загинули, серед них одна дитина. Усього понад 30 людей травмовані. Президент Володимир Зеленський висловив свої співчуття рідним і близьким жертв цього злочину.

Удар по Кривому Рогу, санкції та трибунал для РФ

«Цей свідомий російський удар по звичайному місту лише вкотре доводить просту істину: ми маємо разом із партнерами забезпечити фізично такі умови, щоб російський терор став неможливим. Перше – це наш повітряний щит. Достатня кількість систем ППО достатньої потужності. Плюс сучасні винищувачі. Коли буде фізично обмежена нашим повітряним щитом російська здатність бити по наших містах і селах, тільки тоді держава-терорист зрозуміє, що у миру для всіх українців і в програшу для Росії немає альтернатив», – заявив глава держави.

Друге, за його словами, – це знищення основи для терору, для виробництва державою-агресоркою нових ракет. Президент нагадав, що Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема і деяких країн-партнерів.

«Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили сьогодні по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній – переважно мікроелектроніка – вироблені в інших країнах. І сьогодні відбулася зустріч представників нашої держави з дипломатами відповідних країн. Список компаній, які постачають Росії компоненти для вбивств, у всіх партнерів є. Є цей список. Розуміння, як російські терористи намагаються обманути світ, теж у всіх у світі є. І ми чекаємо висновків та швидких дій, які зупинять російський ракетний терор», –  сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна вже застосувала санкції проти всіх компаній у Росії, які виробляють ракети. І саме такі повні санкційні обмеження мають бути й на глобальному рівні.

«Кожен шлях обходу санкцій має закономірно каратися також на глобальному рівні. Має бути посилений – максимально – експортний контроль за критичними компонентами. Якщо хтось виступає посередником або працює разом із Росією, щоб терористи могли й надалі підривати житлові будинки та вбивати людей, то такі суб’єкти – бізнес чи держава – заслуговують відповідної реакції світу. Жорсткої реакції. Вся інформація щодо цього є у партнерів. Це однозначно дешевше – один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові протиракети для ППО», – зауважив український лідер.

Крім того, він розповів про сьогоднішню нараду щодо підготовки законної відповідальності Росії за цю агресію. Зараз опрацьовуються кілька сценаріїв створення спеціального трибуналу щодо злочинів РФ.

Зустріч із директором МАГАТЕ

Також Зеленський зустрівся сьогодні з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Триває активна робота над тим, щоб не допустити будь-яких інцидентів на окупованій росіянами Запорізькій атомній станції.

«Добре, що МАГАТЕ пропонує відправити до нас, в Україну, групу експертів, які оцінять наслідки знищення Росією дамби та інших споруд Каховської ГЕС. Світ повинен знати в усіх деталях, що відбувається та який злочин проти природи й людей скоїла Росія. Я сподіваюсь, експерти МАГАТЕ запрацюють уже найближчим часом», – звітував президент.

Подяка тим, хто наближає перемогу

Наприкінці свого звернення Зеленський традиційно подякував тим, хто наближає перемогу України.

«Дякую вам усім, хто зараз у бою, хто захищає й просуває вперед наші позиції. Приміром, Бахмутський напрямок – а це, зокрема, воїни 80-ї окремої бригади ДШВ… На різних ділянках є рух уперед. Я дякую вам! Дякую за надзвичайну хоробрість! Підрозділи ОСУВ «Таврія» – в умовах надзвичайно жорстоких боїв, в умовах авіаційної та артилерійської переваги окупантів є рух уперед! Дякую, воїни! Дякую за кожен крок і за кожен метр української землі, яка звільняється від російського зла. Морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 110-та окрема механізована бригада, 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада, десантники нашої крутої «Сімдесятдевʼятки», артилеристи 55-ї окремої бригади «Запорізька Січ». Дякую всім вам! Дякую за міцність! І дякую всім у нашому суспільстві, хто розуміє, що звільнення нашої землі від таких окупантів потребує важких, героїчних та інтенсивних дій, які день за днем, крок за кроком дають необхідну потужність нашим наступальним діям! Слава українським героям! Слава всім у світі, хто допомагає! Дякую сьогодні Сполученим Штатам за черговий і вчасний пакет оборонної підтримки. Артилерія, бронетехніка, боєприпаси для наших «Хаймарсів». Дякую, Америко! Слава Україні!», – завершив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 13 червня провів нараду щодо справедливого покарання російських керівників за злочин агресії проти України.

Читайте також: Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ
Теги: Володимир Зеленський Кривий Ріг МАГАТЕ

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