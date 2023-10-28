Зеленський у зверненні відзначив прикордонників

Президент подякував бійцям за знищення техніки і артилерії

Президент України Володимир Зеленський наприкінці 612-го дня війни звернувся до народу. Він розповів про роботу саміту на Мальті та подякував прикордонникам.

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«Бажаю здоров’я, шановні українці, українки! Сьогодні перший день роботи саміту на Мальті – зустрічі радників і дипломатичних представників щодо нашої Формули миру, яка поступово, крок за кроком стає глобальною.

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66 держав представлені на саміті, і це вагомо. Всі континенти представлені. Багато держав, різні політичні традиції. Я дякую всім лідерам і країнам, які вже підтримали спільне бачення щодо миру. І є потенціал, щоб розширити представництво держав. Пункти нашої Формули створені саме так, щоб кожен у світі, хто справді цінує міжнародне право, міг проявити себе та свої цінності й підтримати глобальні зусилля проти агресії.

Зараз на саміті на Мальті триває робота щодо пʼяти з десяти пунктів Формули. Це «Ядерна та радіаційна безпека», «Продовольча безпека», «Енергетична безпека», «Звільнення всіх полонених і депортованих людей» і «Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку». Щодо кожного пункту Формули сформовані групи держав, які зосередилися на реалізації. Українську роботу щодо Формули веде Андрій Єрмак, залучені команди Офісу, Міністерства закордонних справ, урядовці, представники Верховної Ради України. Я вдячний усім, хто додає Україні такої дипломатичної сили.

Торік, коли я тільки представив Формулу, світ іще обговорював різні бачення, доволі різні підходи щодо відновлення нашого державного кордону та чесного миру. І світова більшість поступово об’єднується навколо спільного та справедливого бачення, яке відображене Формулою миру. Єдність світу – це те, що справді потрібно, щоб агресори програвали.

І це дуже символічно, що такий сильний прояв міжнародної єдності ми маємо саме сьогодні, 28 жовтня, у день, коли згадуємо в Україні Другу світову війну та річницю вигнання нацистів із нашої території. Тоді український народ разом із багатьма народами боровся, щоб розбити зло. Саме єдність дала народам необхідну силу. І не тільки, щоб перемогти нацизм і покарати нацистів за скоєні ними злочини проти людства – за Голокост, за знищення народів, а й щоб заснувати таку архітектуру безпеки та миру, яка захистила б від нової глобальної війни. Зараз бачимо, що створена тоді архітектура не спрацювала. Але єдність точно спрацює ефективно. Єдність усіх, хто допомагає Україні перемогти рашизм. І ми його переможемо. Обов’язково. І єдність усіх у світі, хто працює разом із нами, разом з усіма нашими партнерами, щоб поновити силу міжнародного права та реальну вагу принципів і норм Статуту ООН.

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Світ не місце для агресій. Людство прийде до цього. Тільки так можна захистити життя.

І ще одне.

Я хочу сьогодні особливо відзначити українських прикордонників. Буде такий час – ми робимо все, щоб його наблизити, – коли прикордонники України працюватимуть спокійно на всіх ділянках нашого суверенного державного кордону. А зараз багато хто з них разом з усіма силами оборони й безпеки б’ється на передовій, аби наблизити час миру для України. Я дякую всьому складу Державної прикордонної служби України. А окремої нашої з вами вдячності заслуговують… Воїни Краматорського прикордонного загону, зокрема старший сержант Роман Малиш та майор Вадим Костенко. Вони воюють на Бахмутському напрямку. Дякую за вашу міцність!

Також на Донеччині виконують завдання й воїни Харківського прикордонного загону – старший солдат Олександр Коваленко та старший лейтенант Сергій Сидорський. Дякую, воїни!

Лиманський напрямок. Підрозділ Могилів-Подільського прикордонного загону – старший сержант Олександр Леус. Дякую за відвагу!

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Куп’янський напрямок, бригада «Сталевий кордон» – сержанти Анатолій Павловський, Валерій Покритюк, Микола Білик та старший сержант Максим Базаров. Дякую вам, воїни, за знищення російської техніки та артилерії!

Слава всім, хто б’ється й працює заради нашої держави та звільнення всієї України від окупантів! Дякую всім у світі, хто допомагає! Слава Україні!».

Раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі щодо української формули миру на рівні радників і спеціальних представників, що відбувається на Мальті, заявив, що є необхідність об'єднатись, щоб створити спільний план реалізації формули миру.