Лавров зробив абсурдну заяву про монстра-Зеленського

Лавров заявив, що Зеленського «монстром» зробив Захід і пояснив, чому це має бути «страшно»

Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров відзначився заявою про президента України Володимира Зеленського – назвав його «монстром», якого починає побоюватися Захід.

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Відповідним чином про президента України дипломат висловився в інтерв'ю агентству БелТА, яке вийшло 28 жовтня. Лавров заявив, що Зеленського «монстром» зробив Захід і пояснив, чому це має бути «страшно».

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«Захід навіть зараз починає трохи побоюватися того, якого «монстра» він виростив. Враховуючи, що Зеленський і його поплічники вже мало слухаються і все більше виступають з претензіями до Заходу: грошей мало, зброї мало, що ви там думаєте... Це саме по собі викликає роздратування», – вказав глава МЗС РФ.

Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що зброя, яку надсилає Захід Україні для оборони від окупантів, нібито «розповзається по всьому світу».

Нагадаємо, Росія сподівається, що західні країни зменшать підтримку України через бойові дії в Ізраїлі.