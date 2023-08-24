Зеленський вручив відзнаки «Національна легенда України»: хто отримав нагороду

Відзнакою нагороджуються громадяни, які здійснили вагомий внесок у розвиток нашої країни

Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вручили восьми людям відзнаки глави держави «Національна легенда України». Про це повідомив Офіс президента України.

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Зазначається, що відзнакою «Національна легенда України» нагороджуються громадяни, які здійснили вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров'я, а також за активну благодійну та громадську діяльність, особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служіння українському народові.

Цьогоріч лауреатами відзнаки «Національна легенда України» стали:

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Дмитро «Да Вінчі» Коцюбайло (посмертно) – молодший лейтенант, командир 1-го ОМБ «Вовки Да Вінчі» ЗСУ, який із 2014 року брав активну участь у боях. Зазнав важкого поранення, але через три місяці повернувся на фронт. Перший доброволець, якому присвоєно звання Героя України. 7 березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув у боях за Бахмут.

Андрій Сірко – нейрохірург, керівник центру церебральної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова (м. Дніпро). Особисто провів понад 700 унікальних надскладних операцій, які врятували життя військовослужбовцям.

Ірина Гук – волонтерка, керівниця фонду Leleka Foundation, яка з 2014 року займається тактичною медициною, а саме постачанням критично важливих медичних засобів для захисників України та цивільних.

Фумінорі Цучіко – японський волонтер. Із початком повномасштабного вторгнення РФ приїхав в Україну, щоб підтримати тих, хто був вимушений жити в харківському метро, переховуючись від обстрілів. Він власним коштом відкрив кафе, де організував щоденне безоплатне харчування для містян.

Альбіна Дерюгіна (посмертно) – тренерка з художньої гімнастики, заслужений тренер України, Герой України. Вона організувала в Києві школу художньої гімнастики «Школа Дерюгіних», яка набула світової популярності. Альбіна Дерюгіна виховала низку олімпійських чемпіонок, чемпіонок світу та Європи.

Андрій Цаплієнко – журналіст, воєнний кореспондент, ведучий і сценарист. З 2014 року активно знімає ексклюзивний матеріал про війну в Україні. 25 березня 2022-го Андрій зазнав поранення під час виконання редакційного завдання в Чернігівській області. Нагороджений орденом «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів.

Володимир Летенко – енергетик із Краматорська, інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу. Через влучання ракети в газову трубу сталася пожежа на газогоні, що веде до газорозподільної станції Вуглегірської ДРЕС. Стовп вогню сягав понад 100 метрів. Володимир під обстрілами зупинив викид газу і врятував життя людей. Він також брав участь у розмінуванні Харківщини.

Тарас Петриненко – музикант, співак, композитор, поет, народний артист України. Автор пісні «Україна», яка стала своєрідним неофіційним гімном нашої держави.

«Вдячність за те, що ви прославляєте, прославляли нашу державу, нашу історію. За те, що ви сьогодні працюєте, служите, бороните нашу державу, наші кордони. Ми вам за це надзвичайно вдячні. Знайте, що вас високо цінують. Весь народ вам вдячний – я з упевненістю це кажу. Слава вам і слава Україні!» – наголосив Зеленський.

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Президент і перша леді провели церемонію вручення відзнаки «Національна легенда України» фото: Офіс президента України

Нагадаємо, 23 серпня, у День Державного прапора, Зеленський здійснив церемонію підняття особливого стягу – з підписами українських воїнів.