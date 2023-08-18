Зеленський анонсував проведення першого Форуму оборонних індустрій

Форум планується провести як першу спробу зафіксувати досягнення українського оборонно-промислового комплексу

Президент України Володимир Зеленський анонсував восени проведення першого Форуму оборонних індустрій, метою якого є збір українських та іноземних виробників зброї для створення нових безпечних рішень на світовому рівні. Про це повідомив президент України у вечірньому зверненні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сьогодні відбулася нарада, на якій взяли участь голова уряду, Міністр стратегічних промислових галузей, Міністр оборони, Міністр закордонних справ та інші ключові посадовці. На зустрічі обговорювалася організація Форуму оборонних індустрій.

«Плануємо цей захід на осінь. Вперше відбудеться на державному рівні така масштабна подія. Українські й іноземні виробники зброї. Наша потужність. Потужність наших партнерів. Увесь світ, який зацікавлений у тому, щоб міжнародне право та людяність мали відповідний арсенал захисту від будь-якого терору… Світ може бути об’єднаний ще й таким форматом співпраці», - відзначив глава держави.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зеленський також додав, що Форум планується провести як першу спробу зафіксувати досягнення українського оборонно-промислового комплексу.

«Продемонструвати те, що ми вже вміємо. Розглянути те, що можемо додати до наших можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами. А також, звичайно, ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом», – зазначив глава держави.

Також президент повідомив, що почав цей день із селекторної наради з військовими, розвідкою, урядовцями.

«Ситуація на передовій. Оборона позицій, просування вперед – наші наступальні дії. Забезпечення воїнів. Активно формуємо зміст нових оборонних пакетів від партнерів. Будуть новини», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Особливо Зеленський відзначив співпрацю України з Німеччиною.

«Крок за кроком виконуються наші домовленості з паном канцлером Шольцом. Дві нові пускові установки IRIS-Т доставлені в Україну. Це потужна й дуже потрібна система ППО. Дякую, Німеччино, за допомогу в захисті від російського терору!», – повідомив очільник України.

Президент поінформував про те, що сьогодні його указом уведено в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки «воєнкомів» і загалом роботи центрів комплектування.

«Повна заміна керівного складу. Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони й безпеки, – саме такі воїни будуть керувати роботою територіальних центрів комплектування. Цій системі потрібна гідність. Цій системі потрібна раціональність. Цій системі потрібне вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону», – розповів Зеленський.

В кожній бойовій бригаді, які відвідав президент цього тижня – а їх 16, – воїни говорили про проблеми з комплектуванням.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Початок цих проблем – зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам», – додав глава держави.

Традиційно президент України подякував усім, хто б’ється заради України, працює заради оборони.

«Кожному й кожній – дякую! Особливо відзначу воїнів 117-ї окремої механізованої бригади. Оріхівський напрямок. Дякую за вашу силу, воїни!», – відзначив Зеленський.

За його словами, є за що подякувати спецпризначенцям, які захищають північні області нашої держави.

«Молодший сержант Кирило Мельник і капітан Артем Частіков – дякую вам, хлопці! 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії, 66-й окремий гаубичний артилерійський дивізіон 406-ї бригади та 3-й артилерійський дивізіон 44-ї бригади. Дякую вам усім, воїни, за вашу влучність і вміння знищувати окупантів. І це вже вкотре честь для мене – відзначити воїнів 36-ї окремої бригади морської піхоти. Дякую!», – подякував президент.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду.