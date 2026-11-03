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Дружини трьох послів залишили клуб в Австралії через росіянку – Politico

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Дружини трьох послів залишили клуб в Австралії через росіянку – Politico
Посол РФ в Австралії Михайло Петраков із дружиною Іриною під час зустрічі з генерал-губернаторкою Австралії
фото: Politico

Дружина українського дипломата заявила, що не може перебувати в одному об'єднанні з представницею країни, яка вбиває її близьких

Дружини послів України, Італії та Естонії вийшли з Міжнародного жіночого клубу Канберри (Women's International Club of Canberra) після того, як до організації прийняли Ірину Петракову – дружину російського посла в Австралії Михайла Петракова. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

3 листопада дружина посла України Ліана Мирошниченко надіслала учасницям клубу листа, у якому пояснила своє рішення. Вона подякувала за дружні стосунки, але наголосила, що не може залишатися в організації разом із дружиною дипломата держави, яка веде війну проти України.

«Річ не в російській жінці лише тому, що вона росіянка, а в тому, що вона представляє в Австралії країну, яка вбила мого двоюрідного брата, спалила живцем мого друга, позбавила життя багатьох інших моїх друзів зі школи та університету», – написала Мирошниченко.

Вона також наголосила, що Росія продовжує вбивати, калічити, ґвалтувати й катувати українців.

Рішення українки підтримали дружини послів Італії та Естонії, які також залишили клуб. Посол Європейського Союзу в Австралії Лоуренс Мередіт від імені європейських дипломатів висловив глибоке розчарування прийняттям дружини російського посла до організації.

Президентка клубу Сенді Кейн пояснила рішення юридичними обставинами. За її словами, організація отримала висновок юристів, згідно з яким відмова Петраковій у членстві через країну походження суперечила б антидискримінаційному законодавству Австралії.

Міжнародний жіночий клуб Канберри заснований у 1964 році. Він об'єднує понад 300 учасниць із більш ніж 50 країн. Жінки беруть участь у культурних і спортивних заходах, відвідують книжкові клуби, займаються тенісом та вивчають іноземні мови.

Водночас це не перший випадок участі представниць російського дипломатичного корпусу в діяльності організації. У 2017–2018 роках віцепрезиденткою клубу була Ірина Логвинова – дружина тодішнього посла Росії Григорія Логвинова. Після обрання вона заявляла, що одним із її завдань стане формування позитивного образу Росії в Австралії.

Нинішній російський посол Михайло Петраков очолив дипломатичне представництво в серпні 2025 року. У травні 2026 року він заявляв російським державним медіа, що в Австралії нібито замовчують воєнні злочини української сторони.

Раніше «Главком» повідомляв про вислання чотирьох російських дипломатів з Австрії. 23 жовтня 2026 року стало відомо, що австрійська влада оголосила їх персонами нон грата через підозри у шпигунській діяльності. Троє дипломатів раніше фігурували у списках осіб, яких пов'язують із російськими спецслужбами.

Також «Главком» писав про вислання трьох російських дипломатів з Австрії у травні. Причиною стало виявлення на дахах російських дипломатичних установ обладнання, яке, за даними австрійських спецслужб, використовували для радіоелектронної розвідки. Зокрема, воно могло перехоплювати сигнали мобільного зв'язку та цифрові дані в урядовому кварталі Відня.

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Теги: росія посол дружина влада

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