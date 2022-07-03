Зеленський заперечив, що Лисичанськ під повним контролем окупантів

Зеленський заявив про ризик, що Луганська область буде вся окупована

На околицях Лисичанська тривають бої

Ризик захоплення російськими військами Луганської області є, однак наразі не можна сказати про повний контроль окупантів над Лисичанськом, на околицях тривають бої. Про це під час брифінгу з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албенізі сказав президент України Володимир Зеленський, передає «Суспільне».

«Там дійсно найскладніша ситуація, найнебезпечніша, і там переваги у нас немає, і це є правда, це слабке наше місце», – визнав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що уряд та Збройні сили України роблять усе можливе для того, щоб пришвидшити постачання зброї, яка дасть можливість мати вогневу перевагу та більше тиснути на Росію на Лисичанському напрямку.

«Такі ризики є, що Луганська область буде вся окупована, вони зрозумілі. Але ви повинні розуміти, що щоденно може змінюватися ситуація. У нас так було в багатьох містечках, на жаль, місцях, які вже повністю зруйновані були: такі місця, які ви знаєте, передавалися, вибачте за таке порівняння. Передавались з однієї сторони іншій щоденно», – додав Зеленський.

Раніше голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що росіяни кинули на Лисичанськ значні сили та закріплюються у районі міста, воно у вогні.

Станом на 3 липня на Лисичанському напрямку ворог здійснює обстріли із ствольної артилерії в районах населених пунктів Золотарівка і Верхньокам’янка. Вів штурмові дії у напрямку Золотарівки та взяв під контроль населений пункт.