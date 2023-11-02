Жертв може бути вдесятеро більше: що відомо про загиблих у Маріуполі

Станом на сьогодні офіційно відомо про 11 362 загиблих в Маріуполі

Кількість жертв російської агресії у Маріуполі може вдесятеро перебільшувати відомі станом на тепер офіційні дані. Остаточно це стане відомо лише після остаточного звільнення міста. Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов, передає «РБК-Україна».

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Зазначається, що після звільнення міста кількість жертв буде в десятки разів більша за ті цифри, які зараз озвучують офіційно.

«Коли ми зайдемо в Маріуполь, то побачимо, що, попри спроби росіян приховати все це, злочинів у рази більше. Офіційна цифра загиблих, яку ми зараз маємо, – це 11 тис. 362 людини, з них 508 дітей. Але я думаю, що це мінімум у 10 разів більше, на жаль», – сказав Бєлоусов.

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Прокурор також зазначив, що зараз розслідують майже 108 тисяч справ про воєнні злочини. При цьому самих злочинів теж набагато більше.

Зазначається, що зараз у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти оголосили про старт так званої «інвентаризації». Вона, ймовірно, торкнеться порожнього житла в місті, аби згодом відібрати його в мешканців. Протягом року окупанти формували списки так званого «безхазяйного» житла. По суті – це намагання «легалізувати», а фактично привласнити чуже майно, посилаючись на відсутність власників.

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі найняті загарбниками будівельники в ході земляних робіт знайшли стихійне поховання, зроблене на початку повномасштабного вторгнення РФ.