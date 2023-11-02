Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Жертв може бути вдесятеро більше: що відомо про загиблих у Маріуполі

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Жертв може бути вдесятеро більше: що відомо про загиблих у Маріуполі
Масове поховання цивільних у Маріуполі
фото: Reuters

Станом на сьогодні офіційно відомо про 11 362 загиблих в Маріуполі

Кількість жертв російської агресії у Маріуполі може вдесятеро перебільшувати відомі станом на тепер офіційні дані. Остаточно це стане відомо лише після остаточного звільнення міста. Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора України Юрій Бєлоусов, передає «РБК-Україна».

Зазначається, що після звільнення міста кількість жертв буде в десятки разів більша за ті цифри, які зараз озвучують офіційно.

«Коли ми зайдемо в Маріуполь, то побачимо, що, попри спроби росіян приховати все це, злочинів у рази більше. Офіційна цифра загиблих, яку ми зараз маємо, – це 11 тис. 362 людини, з них 508 дітей. Але я думаю, що це мінімум у 10 разів більше, на жаль», – сказав Бєлоусов.

Прокурор також зазначив, що зараз розслідують майже 108 тисяч справ про воєнні злочини. При цьому самих злочинів теж набагато більше.

Зазначається, що зараз у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області окупанти оголосили про старт так званої «інвентаризації». Вона, ймовірно, торкнеться порожнього житла в місті, аби згодом відібрати його в мешканців. Протягом року окупанти формували списки так званого «безхазяйного» житла. По суті – це намагання «легалізувати», а фактично привласнити чуже майно, посилаючись на відсутність власників.

Нагадаємо, нещодавно у тимчасово окупованому Маріуполі найняті загарбниками будівельники в ході земляних робіт знайшли стихійне поховання, зроблене на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Теги: війна Маріуполь окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ витягує резерви з Маріуполя: які напрямки підсилює
РФ витягує резерви з Маріуполя: які напрямки підсилює
31 жовтня, 10:17
У стихійних та братських могилах лежать тисячі загиблих від російських обстрілів людей, а тіла ще багатьох залишаються під руїнами їхніх будинків
У Маріуполі будівельники знайшли стихійне поховання (фото)
24 жовтня, 16:41
Що привезено балкером наразі невідомо
У Маріупольський порт зайшов перший морський балкер: чому це погано
23 жовтня, 10:42

Події в Україні

Жертв може бути вдесятеро більше: що відомо про загиблих у Маріуполі
Жертв може бути вдесятеро більше: що відомо про загиблих у Маріуполі
У російській ракеті для «С-400» знайдено іноземні компоненти
У російській ракеті для «С-400» знайдено іноземні компоненти
Херсон: унаслідок обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, зникло світло
Херсон: унаслідок обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, зникло світло
Росіяни послабили атаки на Авдіївку: ЗСУ назвали причину
Росіяни послабили атаки на Авдіївку: ЗСУ назвали причину
Правоохоронці заблокували діяльність проросійської псевдорелігійної секти «АллатРа» (відео)
Правоохоронці заблокували діяльність проросійської псевдорелігійної секти «АллатРа» (відео)
На Київщині виявлено унікальні золоті прикраси часів Гетьманщини (фото)
На Київщині виявлено унікальні золоті прикраси часів Гетьманщини (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
6679
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
5535
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
4913
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
4531
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4450
Мер Львова показав щемливі фото Личаківського кладовища

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту