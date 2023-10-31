РФ витягує резерви з Маріуполя: які напрямки підсилює

Із Маріуполя виїхала велика колона у складі восьми вантажівок

Російські терористи перекидають живу силу під Вугледар та Пологи. Таким чином окупанти витягують резерви з Маріуполя. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Андрющенко наголосив, що велика колона у складі восьми вантажівок з живою силою рухалась через завод Ілліча в напряму центру міста та далі в напрям Нікольського.

«Саме маршрут переміщення вказує, що особовий склад утримувався на території ММК імені Ілліча як пункт базування та звідти перекидається в напрям або Пологів або Вугледару через Малоянисоль. Цікава та незвична тенденція витягування резервів саме з Маріуполя. Продовжуємо фіксацію та спостереження», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, триває 615-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 36 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Також протиповітряною обороною України знищено 12 ударних БпЛА, дві керовані авіаційні ракети та шість розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, дев’ять артилерійських засобів та ще шість інших важливих цілей противника.