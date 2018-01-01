Жертви зими: на Львівщині від переохолодження померло четверо осіб

У Дрогобицькому районі зафіксовано два випадки смерті від переохолодження

У Львівській області за минулу добу, 16 січня, в результаті переохолодження померло четверо людей. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. За його даними, в райцентрі Дрогобич виявили тіло невідомої жінки, яка померла від переохолодження. У Дрогобицькому районі зафіксовано



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У Дрогобицькому районі зафіксовано два випадки смерті від переохолодження

У Львівській області за минулу добу, 16 січня, в результаті переохолодження померло четверо людей. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

За його даними, в райцентрі Дрогобич виявили тіло невідомої жінки, яка померла від переохолодження.

У Дрогобицькому районі зафіксовано два випадки смерті від переохолодження: жертвами стали 25-річний та 60-річний місцеві жителі.

Ще один випадок зафіксували в Самбірському районі області, де від переохолодження загинув 44-річний чоловік.

Нагадаємо, 17-18 січня синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов та сильні снігопади та хуртовини.