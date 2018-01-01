  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    Жертви зими: на Львівщині від переохолодження померло четверо осіб

    У Дрогобицькому районі зафіксовано два випадки смерті від переохолодження
    У Львівській області за минулу добу, 16 січня, в результаті переохолодження померло четверо людей. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації. За його даними, в райцентрі Дрогобич виявили тіло невідомої жінки, яка померла від переохолодження. У Дрогобицькому районі зафіксовано
    • Сьогодні, 11:59
    • Розсилка

    У Дрогобицькому районі зафіксовано два випадки смерті від переохолодження

    У Львівській області за минулу добу, 16 січня, в результаті переохолодження померло четверо людей. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.

    За його даними, в райцентрі Дрогобич виявили тіло невідомої жінки, яка померла від переохолодження.

    У Дрогобицькому районі зафіксовано два випадки смерті від переохолодження: жертвами стали 25-річний та 60-річний місцеві жителі.

    Ще один випадок зафіксували в Самбірському районі області, де від переохолодження загинув 44-річний чоловік.

    Нагадаємо, 17-18 січня синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов та сильні снігопади та хуртовини.

    Львівщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ