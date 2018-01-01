Жертви зими: на Львівщині від переохолодження померло четверо осіб
- Сьогодні, 11:59
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У Дрогобицькому районі зафіксовано два випадки смерті від переохолодження
У Львівській області за минулу добу, 16 січня, в результаті переохолодження померло четверо людей. Про це повідомив департамент з питань цивільного захисту населення Львівської обласної державної адміністрації.
За його даними, в райцентрі Дрогобич виявили тіло невідомої жінки, яка померла від переохолодження.
У Дрогобицькому районі зафіксовано два випадки смерті від переохолодження: жертвами стали 25-річний та 60-річний місцеві жителі.
Ще один випадок зафіксували в Самбірському районі області, де від переохолодження загинув 44-річний чоловік.
Нагадаємо, 17-18 січня синоптики прогнозують суттєве ускладнення погодних умов та сильні снігопади та хуртовини.