  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Зіткнення плавучого крана з Кримським мостом: з'явилося відео

    • Розсилка
    Зіткнення плавучого крана з Кримським мостом: з'явилося відео

    У результаті зіткнення з мостом уранці плавучий кран пошкодив бар'єрну огорожу

    В інтернеті з'явилося зняте автолюбителем відео з місця зіткнення плавучого крана з опорою автодорожньої частини мосту через Керченську протоку, побудованого російськими окупантами.

    Ролик опублікували в YouTube. На кадрах видно, як на місці працюють фахівці експлуатаційної служби мосту, а над бар'єрним огородженням нависає стріла судна.

    У результаті зіткнення з мостом уранці 8 вересня плавучий кран пошкодив бар'єрну огорожу та щоглу освітлення автодорожньої частини транспортного переходу. За даними прес-служби оператора моста – російського управління доріг «Тамань», зіткнення сталося, оскільки плавкран зірвало з якоря.

    Рух транспорту відновили в другій половині дня. Але на трасі автомобільного переходу зберігається обмеження руху швидкості транспорту до 40 кілометрів за годину через штормовий вітер.

    Пошкоджені елементи мосту відновлять після нормалізації погоди в Керченській протоці.

    Джерело: Радіо Свобода

    Читайте також
    Крим аварія міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ