Зіткнення плавучого крана з Кримським мостом: з'явилося відео



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У результаті зіткнення з мостом уранці плавучий кран пошкодив бар'єрну огорожу

В інтернеті з'явилося зняте автолюбителем відео з місця зіткнення плавучого крана з опорою автодорожньої частини мосту через Керченську протоку, побудованого російськими окупантами.

Ролик опублікували в YouTube. На кадрах видно, як на місці працюють фахівці експлуатаційної служби мосту, а над бар'єрним огородженням нависає стріла судна.

У результаті зіткнення з мостом уранці 8 вересня плавучий кран пошкодив бар'єрну огорожу та щоглу освітлення автодорожньої частини транспортного переходу. За даними прес-служби оператора моста – російського управління доріг «Тамань», зіткнення сталося, оскільки плавкран зірвало з якоря.

Рух транспорту відновили в другій половині дня. Але на трасі автомобільного переходу зберігається обмеження руху швидкості транспорту до 40 кілометрів за годину через штормовий вітер.

Пошкоджені елементи мосту відновлять після нормалізації погоди в Керченській протоці.

Джерело: Радіо Свобода