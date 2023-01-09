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З'явилися фото генерала Сирського під Бахмутом та Соледаром

Юрій Лящук
glavcom.ua
З'явилися фото генерала Сирського під Бахмутом та Соледаром
Олександр Сирський роздав нагороди військовим
фото із соцмереж

Сирський ознайомився з поточною оперативною ситуацією на цих напрямках

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський побував на позиціях захисників під Бахмутом і Соледаром, де обговорив з військовими зміцнення позицій. Відповідний пост з'явився у Facebook 10-ї гірничо-штурмової бригади.

Військові опублікували фото із Сирським, який роздав нагороди.

«Командувач Сухопутними військами відвідав нас із цінними подарунками. Заохотив низку військовослужбовців за зразкове виконання їхніх обов'язків. Це не перші та далеко не останні нагороджені хлопці, попереду ще багато нагороджень. Пам'ятаємо про кожне», – йдеться у повідомленні.

5 фото
На весь екран

Крім того, представник Східного угруповання військ полковник Сергій Череватий повідомив, що Сирський ознайомився з поточною оперативною ситуацією на цих напрямках, оцінив ситуацію на найбільш напружених ділянках фронту, обговорив із командирами заходи, необхідні для зміцнення нашої оборони.

Серед нагороджених – бойовий медик Дар'я, яка щодня рятує життя українських бійців та цивільних місцевих жителів на найгарячішому напрямі фронту – у Соледарі.

Раніше Зеленський розповів про ситуацію в Соледарі та Бахмуті.

До слова, триває 320-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Для поповнення втрат та підтримання наступу противник переміщує до районів ведення бойових дій особовий склад, озброєння і військову техніку та боєприпаси.

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Теги: росія Україна війна Бахмут

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