Скалецька розповіла, як пройшов її перший робочий день у Нових Санжарах



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Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька перебуває на території санаторію «Нові Санжари» Скріншот з відео

За словами міністра, її перший день у санаторії пройшов, переважно, в телефоні

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька поділилась враженнями про свій перший день роботи на території санаторію «Нові Санжари».

Про це вона розповіла у відеозверненні на Facebook.

«Перший день пройшов, переважно, в телефоні, переважно, у вирішенні більшості питань, пов’язаних з організацією роботи екіпажу літака і перевіркою готовності закладів охорони здоров’я Полтави приймати в разі необхідності осіб в інфекційні бокси» - сказала Скалецька.

Міністр також продемонструвала свої умови проживання.

Зазначимо, що у МВС та МОЗ божилися, що Скалецька не залишала санаторій «Нові Санжари».

Раніше начальник медичного центру «Нові Санжари» в Полтавській області Олександр Блінов заявив, що міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка 20 лютого ввечері пообіцяла провести 14-денний карантин разом із евакуйованими з Китаю українцями, залишила територію медцентру.

«Пані міністерка зараз виїхала», – сказав Блінов і додав, що Скалецька запланувала повернутись у зону карантину, але коли – «треба в неї спитати».

Як відомо, для Скалецької повинні були облаштувати місце в окремій будівлі, проте, окрім неї, у «Нових Санжарах» працюють ще троє представників МОЗ.

Як повідомляв «Главком», у четвер увечері транспорт із евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.