Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Обстріл Львівщини: серед загиблих чоловік, який вчора святкував день народження

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Обстріл Львівщини: серед загиблих чоловік, який вчора святкував день народження
Місцеві мешканці допомагали рятувальникам розбирати завали
фото з відкритих джерел

Унаслідок ракетного удару по Львівщині  9 березня загинуло дві родини

У невеликому селищі у Золочівському районі Львівської області після ракетної атаки росіян загинуло п'ятеро людей. В одного із загиблих вчора був день народження, повідомляють журналісти ТСН. 

На місці влучання ракети залишилися потрощені хати, вибиті стіни, вікна, завалені дахи. Ракета забрала життя двох сімей у двох будинках, які стояли поруч. В одному з них жило подружжя. У другому - також чоловік з дружиною, до яких в гості приїхав родич. Близькі загиблих кажуть, що одна сім'я раніше жила у місті, а до села подружжя переїхало під час війни. Вважали, що тут безпечніше.

«Лягли спати. З цієї сторони якраз кімната була. Їх тут привалило, якби були в там тій кімнаті, то може б були живі. Моя сестра та два швагри (загинули – «Главком».). В одного швагра вчора був День народження, 63 роки. Моїй сестрі було 55 років», – каже сестра загиблої Оксана Остапенко.

На місці, де раніше стояв будинок, досі лежить собака. Він єдиний, хто вижив на подвір’ї. Собака не відходить від потрощеного ліжка господарів, яких вже немає в живих.

Собака спить на руїнах будинку. Його господарі загинули
Собака спить на руїнах будинку. Його господарі загинули
фото: Суспільне

У будинку навпроти жили 51-річна жінка та 55-річний чоловік. Діти виїхали раніше, кажуть сусіди.

Ракету окупанти випустили по селищу вночі. Спалахнула пожежа. Мешканці села кажуть, що вибух був дуже сильний. Від ударної хвилі будинки трусилися. Знищено три оселі. Постраждали й інші хати та господарські споруди на вулиці. Сховатись завчасно люди не встигли. У селі немає сирени, розповів селищний голова.

Обстріл Львівщини: серед загиблих чоловік, який вчора святкував день народження фото 1
фото: Associated Press
Обстріл Львівщини: серед загиблих чоловік, який вчора святкував день народження фото 2
фото: Associated Press

«У селі такого в нас нема. Було чути прильоти. Російський теракт – те, що маємо», – розповів староста села Андрій Бославський.

Сусіда загиблих показує свою розбиту кімнату. Каже, що спав у літній кухні, а якби у хаті – теж міг загинути. На місці досі працюють криміналісти. Водночас чотири крилаті ракети над західними областями вдалося знищили ПВК «Захід».

У громаді 9-11 березня 2023 року оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок влучання російської ракети у житлові будинки в селі Велика Вільшаниця.

Нагадаємо, що п'ятеро людей загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня.

У ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється. 

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.

Теги: обстріл день народження ракета чоловік жінка будинок вибух Львівщина росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Внаслідок вибухів у Мачулищах російський літак ДРЛО А-50 отримав серйозні пошкодження
Вибухи у Білорусі: чи будуть наслідки
27 лютого, 16:35
Путін жалував орден сестрі Маргарити Симоньян
Путін нагородив орденом сестру відомої пропагандистки
11 лютого, 20:59
Т-62 – 60-річний танк, який виставляють у музеях
Росія здійснює танкове харакірі Технології війни
1 березня, 17:15
За скоєне чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі
У Києві молодик зґвалтував колегу (фото)
16 лютого, 11:54
Документальна короткометражка зроблена на основі реальних – офіційних і любительських – зйомок
Нові українці і нова Україна: рік жахливої війни в щемливому відео
24 лютого, 12:53
Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні: є жертви
Росіяни обстріляли зупинку громадського транспорту у Херсоні: є жертви
21 лютого, 14:05
Китай виявляє неабияку прихильність до Росії, проте все ж заявляє про мир в Україні
Китай обрав війну? Як українці відреагували на мирний план Сі Цзіньпіня
24 лютого, 11:16
Зеленський прокоментував атаку на Запоріжжя та ситуацію на фронті
Зеленський прокоментував атаку на Запоріжжя та ситуацію на фронті
2 березня, 22:26
Правоохоронці знайшли собаку серед руїн від ракетного удару
Сидів на прив'язку біля ракетної вирви: поліцейські врятували покинутого в Херсоні собаку
6 березня, 13:31

Суспільство

Обстріл Львівщини: серед загиблих чоловік, який вчора святкував день народження
Обстріл Львівщини: серед загиблих чоловік, який вчора святкував день народження
Батько накрив собою сина. У боях за Бахмут героїчно загинули воїни ЗСУ
Батько накрив собою сина. У боях за Бахмут героїчно загинули воїни ЗСУ
Собака спить на руїнах будинку. Російська ракета вбила його господарів (фото)
Собака спить на руїнах будинку. Російська ракета вбила його господарів (фото)
Хвилина мовчання: згадаймо кулеметника Павла Гуменюка
Хвилина мовчання: згадаймо кулеметника Павла Гуменюка
Хмарно з проясненнями, подекуди дощі: прогноз погоди на 9 березня
Хмарно з проясненнями, подекуди дощі: прогноз погоди на 9 березня
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Чи зможе РФ окупувати нові території України? Розвідка США зробила прогноз
13K
У Києві прогримів потужний вибух
13K
Ракетна атака на Львівщину: п'ятеро загиблих (фото, відео)
9473
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9010
Масована ракетна атака: куди влучили окупанти (оновлено)
8038
Вони експортують зброю на мільярди. Тільки не в Україну

Новини

Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
Сьогодні, 15:44
Окупанти вичерпають запас боєприпасів за 2-3 місяці – Генштаб
Сьогодні, 06:58
Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
7 березня, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
6 березня, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
6 березня, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту