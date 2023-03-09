Обстріл Львівщини: серед загиблих чоловік, який вчора святкував день народження

Унаслідок ракетного удару по Львівщині 9 березня загинуло дві родини

У невеликому селищі у Золочівському районі Львівської області після ракетної атаки росіян загинуло п'ятеро людей. В одного із загиблих вчора був день народження, повідомляють журналісти ТСН.

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На місці влучання ракети залишилися потрощені хати, вибиті стіни, вікна, завалені дахи. Ракета забрала життя двох сімей у двох будинках, які стояли поруч. В одному з них жило подружжя. У другому - також чоловік з дружиною, до яких в гості приїхав родич. Близькі загиблих кажуть, що одна сім'я раніше жила у місті, а до села подружжя переїхало під час війни. Вважали, що тут безпечніше.

«Лягли спати. З цієї сторони якраз кімната була. Їх тут привалило, якби були в там тій кімнаті, то може б були живі. Моя сестра та два швагри (загинули – «Главком».). В одного швагра вчора був День народження, 63 роки. Моїй сестрі було 55 років», – каже сестра загиблої Оксана Остапенко.

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На місці, де раніше стояв будинок, досі лежить собака. Він єдиний, хто вижив на подвір’ї. Собака не відходить від потрощеного ліжка господарів, яких вже немає в живих.

Собака спить на руїнах будинку. Його господарі загинули фото: Суспільне

У будинку навпроти жили 51-річна жінка та 55-річний чоловік. Діти виїхали раніше, кажуть сусіди.

Ракету окупанти випустили по селищу вночі. Спалахнула пожежа. Мешканці села кажуть, що вибух був дуже сильний. Від ударної хвилі будинки трусилися. Знищено три оселі. Постраждали й інші хати та господарські споруди на вулиці. Сховатись завчасно люди не встигли. У селі немає сирени, розповів селищний голова.

фото: Associated Press

фото: Associated Press

«У селі такого в нас нема. Було чути прильоти. Російський теракт – те, що маємо», – розповів староста села Андрій Бославський.

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Сусіда загиблих показує свою розбиту кімнату. Каже, що спав у літній кухні, а якби у хаті – теж міг загинути. На місці досі працюють криміналісти. Водночас чотири крилаті ракети над західними областями вдалося знищили ПВК «Захід».

У громаді 9-11 березня 2023 року оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок влучання російської ракети у житлові будинки в селі Велика Вільшаниця.

Нагадаємо, що п'ятеро людей загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян вночі та вранці 9 березня.

У ніч проти 9 березня росіяни завдали приблизно 15 ракетних ударів по Харкову та області. Є влучання у приватний житловий будинку на Харківщині. Інформація щодо постраждалих і масштабів руйнувань уточнюється.

Також прогриміли вибухи в Голосіївському районі Києва. Всі служби слідують на місце. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. У соцмережі повідомляється, що в результаті прильоту в Києві виникла сильна пожежа. Горять автівки в дворі одного з житлових будинків.