Чолаку та Ласконі йдуть у відставку через невтішні результати виборів – Digi24

Чолаку не пройшов до другого туру на президентських виборах 2024 року, Ласконі – у 2025-му

Соціал-демократи незадоволені тим, що кандидат коаліції не зміг пройти до другого туру

Прем'єр Румунії Марчел Чолаку розглядає можливість відставки з посади прем'єр-міністра після поганих результатів на президентських виборах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Digi24.

Зазначається, що в Соціал-демократичній партії Румунії тривають дискусії з приводу можливої відставки Чолаку. Рішення може бути оголошено під час засідання коаліції.

Соціал-демократи незадоволені тим, що кандидат коаліції Крін Антонеску не зміг пройти до другого туру. Представники Соціал-демократичної партії вимагають відставки всього керівництва та скликання надзвичайного з'їзду для кардинальних змін у партії.

Марчел Чолаку був кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але не пройшов до другого туру, що стало гучною поразкою для лідера соціал-демократів і керівної партії.

Водночас рішення піти у відставку оголосила лідерка опозиційного Союзу порятунку Румунії (USR) Елена Ласконі, яка теж не потрапила до другого туру виборів.

«Рішення було прийнято після періоду, позначеного політичними та особистими викликами, і цей жест був зроблений з відповідальністю і впевненістю в майбутньому USR і Румунії», – йдеться в заяві.

Тимчасово виконуючим обов'язки глави Союзу порятунку Румунії є Домінік Фріц. З'їзд для обрання нового президента відбудеться 21 червня.

«Настав час для прийняття важкого рішення. Я йду у відставку з посади президента USR. Вважаю це правильним, закономірним і правильним на цей час. Я йду у відставку зі спокійним серцем, тому що за останній рік я зробила все, що було в моїх силах, щоб зробити Румунію кращою», – зазначила Ласконі.

Нагадаємо, у Румунії відбулось голосування на повторних президентських виборах. За посаду президента змагалися 11 кандидатів. Четверо з них є незалежними, сімох підтримують партії або коаліції.

Як відомо, лідер ультраправої румунської партії «Альянс за єдність румунів» Джордже Сіміон та мер Бухареста Нікушор Дан вийшли до другого туру, який відбудеться 18 травня. Понад 19 млн румунів, з яких один мільйон проживає за кордоном, мали право голосу.

Як відомо, 6 грудня 2024 року Конституційний суд скасував перший тур президентських виборів у Румунії. Згідно зі повідомленням румунської розвідки, іноземні діячі маніпулювали платформами соціальних мереж, особливо TikTok, щоб просувати ультраправого, проросійського кандидата Каліна Джорджеску. За даними розвідки, ця кампанія, ймовірно, була організована Росією, яка заперечує втручання.

Водночас Джордже Сіміон, якого вважають фаворитом президентських виборів, заявив, що в разі перемоги надасть керівну посаду забороненому кандидатові Каліну Джорджеску.

До слова, група хакерів NoName057(16) взяла на себе відповідальність за кібератаку на офіційні вебсайти румунських державних установ у день першого туру президентських виборів.