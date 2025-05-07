Разом 43 роки: що відомо про Шарлотту Мерц, дружину нового канцлера Німеччини

Шарлотта Мерц: Суддя з елегантним стилем та непохитною підтримкою нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца

Новоспечений канцлер Німеччини Фрідріх Мерц готується до нових викликів на політичній арені. Тим часом поруч із ним, як і протягом останніх 43 років, залишається його дружина – Шарлотта Мерц. Навідміну від чоловіка, вона уникає надмірної публічності та продовжує працювати у суді Арнсберга. Про дружину, маму трьох дітей та бабусю Шарлотту Мерц розповідає «Главком».

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Історія кохання Фрідріха Мерца та Шарлотти Ґасс (прізвище в дівоцтві) розпочалася в студентські роки. Народилася Шарлотта 1961 року в Саарланді (точне місце народження не вказується) і була старшою дитиною з п'ятьох у родині. Після закінчення школи вона пішла шляхом своїх родичів (батько і дідусь були юристами, тітка - суддею) і вирішила здобути юридичну освіту в Боннському університеті. Там Шарлотти і зустріла Фрідріха Мерца. За її словами, це було кохання з першого погляду, хоча Фрідріху знадобилося трохи більше часу, щоб усвідомити свої почуття. Зрештою, їхні шляхи поєдналися, і в 1981 році вони одружилися, створивши міцну сім'ю.

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Шарлотта Мерц самодостатня особистість з успішною кар'єрою. У 32 роки стала суддею в сімейних справах в окружному суді Арнсберга, а з 2016 року очолила цю інстанцію, продовжуючи працювати суддею і займаючись переважно розлученнями та справами про опіку над дітьми. Вірність своїй професії вона має намір зберегти і після того, як її чоловіка офіційно обрано канцлером ФРН.

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Публічний образ Шарлотти Мерц характеризується елегантністю та стриманістю. Вона завжди виглядає бездоганно, обираючи класичні та водночас стильні вбрання для офіційних заходів. Її почуття стилю проявляється у виборі елегантних вечірніх суконь, які вона демонструє, супроводжуючи чоловіка на світських подіях. Мерц не боїться яскравих кольорів, додаючи до свого образу нотку індивідуальності.

Шарлотта Мерц рідко дає інтерв'ю та уникає надмірної публічності, віддаючи перевагу підтримці чоловіка за лаштунками. Її присутність на важливих політичних подіях є свідченням її непохитної підтримки Фрідріха Мерца, але вона завжди залишається в його тіні, не намагаючись перетягнути на себе увагу.

Як зазначає DW, на партійній конференції ХДС у травні 2024 року репортер сатиричного шоу на телеканалі ZDF хотів запитати Фрідріха Мерца про провідну культуру в Німеччині (Leitkultur) і поскаржився, що той не відповідає. Це було зафіксовано у відеофрагменті, який пізніше набув широкого поширення. У ньому також видно, як Шарлотта Мерц рішучим жестом натискає на мікрофон ZDF, щоб заглушити звук, і каже: «Провідна культура означає насамперед, що треба запитати, чи хочете ви дати відповідь».

Крім цього інциденту дружина Фрідріха Мерца особливо не була в центрі суспільної уваги - на публіці вона з'являється нечасто. Однак під час передвиборчої кампанії ХДС її часто можна було побачити на заходах за участю Фрідріха Мерца. На фотографіях, зроблених у день дострокових виборів до Бундестагу в лютому, Шарлотта Мерц у блакитному пальто і шарфі світлого кольору стоїть поруч із чоловіком на виборчій дільниці в Зауерланді. 64-річна дружина також перебувала в берлінському Будинку Конрада Аденауера (центральному штабі ХДС), куди вона вирушила для святкування перемоги на виборах після оприлюднення результатів екзитполів.

При цьому Шарлотта Мерц не вважає себе радницею свого чоловіка. На її думку, це поняття є перебільшенням, як вона зазначила в інтерв'ю Westfallenpost. Водночас вона не приховує, що вдома подружжя багато говорить про те, «що їх хвилює в їхніх професіях».

У подружжя Мерц троє дітей та семеро онуків, жоден з яких більше не живе в Зауерланді. Сину Філіпу Мерцу, старшому, 43 роки. Філософ, який має докторський ступінь, є співзасновником і керуючим директором Академії економіки та філософії Фалеса у Фрайбурзі. Його дослідження зосереджені на економічній філософії, корпоративній відповідальності, медичній етиці та етиці цифровізації. Донька Констанце Мерц працює хірургом, її чоловік також лікар. Донька Карола, яка після весілля взяла прізвище Клюзенер працює юристкою.

Подружжя Мерц разом із «Фондом Фрідріха та Шарлотти Мерц» підтримує освіту, навчання та виховання в Арнсберзі. Зокрема, гроші йдуть на шкільні проєкти, що націлені на скорочення кількості учнів, які залишаються на другий рік. Фонд виділяє кошти на навчальні матеріали, розширення бібліотек і освітні поїздки.

Нагадаємо, Фрідріха Мерца обрали новим канцлером Німеччини у другому турі виборів. За нього проголосували 325 депутатів.