Україна конфіскувала активи дочки колаборанта Сальдо
Зрадник Володимир Сальдо фактично керував активами дочки Ірини
17 травня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу Міністерства юстиції та стягнула в дохід держави активи дочки колишнього мера Херсона Володимира Сальдо Ірини, які фактично контролювалися її батьком. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
«Враховуючи, що матеріали справи свідчать про те, що в період з 2001 до 2017 року Ірина Сальдо не отримувала доходів, які були достатні для придбання часток у підприємствах та змісту поняття пов’язані особи, слід визнати, що Володимир Сальдо може вчиняти дії щодо зареєстрованих на її ім’я активів (керування, продаж)», – зазначається в постанові.
Держава конфіскувала 55,56% частки ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів та СТО у Херсоні) та 40% частки ТОВ «Конко» (херсонська компанія, що займається організацією відпочинку), які були записані на дочку Сальдо Ірину.
Нагадаємо, що до списку конфіскованого майна Сальдо також потрапили:
- три земельні ділянки в Херсоні;
- готель на 3272,9 кв. м у Херсоні;
- апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;
- два паркомісця в Ореанді (Ялта);
- триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;
- будинок на 226,7 кв. м у Херсоні;
- три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні;
- автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску.
Окрім цього, у сім'ї зрадника також конфіскували 99,86% ПрАТ «Каштан» (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) та 30% ПрАТ «Дельта Сервіс» (транспортна компанія), які оформлені на колишню дружину Сальдо.
Постанова Апеляційної палати ВАКС набуває чинності після її проголошення і не підлягає оскарженню.
Нагадаємо, що 9 травня Вищий антикорупційний суд рішенням конфіскував статки ексдепутата та колишнього міського голови Херсона колаборанта Володимира Сальдо. Зазначимо, що Сальдо також звинувачується в державній зраді. Причетний до організації в Херсонській області російського псевдореферендуму. Після заахвату окупантами Херсонської області був «виконуючим обов'язки губернатора».
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