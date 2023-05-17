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Україна конфіскувала активи дочки колаборанта Сальдо

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Україна конфіскувала активи дочки колаборанта Сальдо
Відтепер усі активи зрадника Володимира Сальдо перейшли державі
фото з відкритих джерел

Зрадник Володимир Сальдо фактично керував активами дочки Ірини

17 травня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду задовольнила скаргу Міністерства юстиції та стягнула в дохід держави активи дочки колишнього мера Херсона Володимира Сальдо Ірини, які фактично контролювалися її батьком. Про це повідомляє пресслужба ВАКС. 

«Враховуючи, що матеріали справи свідчать про те, що в період з 2001 до 2017 року Ірина Сальдо не отримувала доходів, які були достатні для придбання часток у підприємствах та змісту поняття пов’язані особи, слід визнати, що Володимир Сальдо може вчиняти дії щодо зареєстрованих на її ім’я активів (керування, продаж)», – зазначається в постанові.

Держава конфіскувала 55,56% частки ТОВ «Бебко-Авто» (мережа автосалонів та СТО у Херсоні) та 40% частки ТОВ «Конко» (херсонська компанія, що займається організацією відпочинку), які були записані на дочку Сальдо Ірину.

Нагадаємо, що до списку конфіскованого майна Сальдо також потрапили: 

  • три земельні ділянки в Херсоні;
  • готель на 3272,9 кв. м у Херсоні;
  • апартаменти на 304,2 кв. м в Ялті;
  • два паркомісця в Ореанді (Ялта);
  • триповерхова будівля в Херсоні на 2143,3 кв. м;
  • будинок на 226,7 кв. м у Херсоні;
  • три квартири в Ореанді, Одесі та Херсоні;
  • автомобіль Volvo XC90 2020 року випуску.

Окрім цього, у сім'ї зрадника також конфіскували 99,86% ПрАТ «Каштан» (розробляє гранітний кар'єр в Житомирській області) та 30% ПрАТ «Дельта Сервіс» (транспортна компанія), які оформлені на колишню дружину Сальдо.

Постанова Апеляційної палати ВАКС набуває чинності після її проголошення і не підлягає оскарженню.

Нагадаємо, що 9 травня Вищий антикорупційний суд рішенням конфіскував статки ексдепутата та колишнього міського голови Херсона колаборанта Володимира Сальдо. Зазначимо, що Сальдо також звинувачується в державній зраді. Причетний до організації в Херсонській області російського псевдореферендуму. Після заахвату окупантами Херсонської області був «виконуючим обов'язки губернатора».

Теги: Володимир Сальдо суд майно

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