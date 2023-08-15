Атака на Дніпро: пошкоджено важливий спортивний об’єкт (фото)

У приміщенні вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна

Внаслідок ракетної атаки на Дніпро пошкоджений важливий спортивний об’єкт. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

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«Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його», – йдеться в повідомленні.

Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.

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«Знову страждає цивільна інфраструктура. Болотяні нищать все, що так старанно створювали українці», – додав Лисак.

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Щодо промислового об'єкту, то пожежу там вже загасили.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.

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Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.