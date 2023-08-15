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Атака на Дніпро: пошкоджено важливий спортивний об’єкт (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Атака на Дніпро: пошкоджено важливий спортивний об’єкт (фото)
Наслідки нічної атаки на Дніпро
фото: Сергій Лисак / Telegram

У приміщенні вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна

Внаслідок ракетної атаки на Дніпро пошкоджений важливий спортивний об’єкт. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Лисак.

«Тут приймали всеукраїнські змагання. Займалися діти. Сьогодні, окрім підприємства, російські ракети понівечили і його», – йдеться в повідомленні.

Там вилетіли вікна, побитий фасад та внутрішня стіна.

«Знову страждає цивільна інфраструктура. Болотяні нищать все, що так старанно створювали українці», – додав Лисак.

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Щодо промислового об'єкту, то пожежу там вже загасили.

Нагадаємо, у ніч на 15 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств Дніпра.

У результаті ракетного удару по Львівщині пошкоджено більше десяти будинків у двох населених пунктах області та багатоквартирні житлові будинки. Також є руйнування в одному з гіпермаркетів міста. Також у Львові ракета прилетіла у двір дитсадка.

Під атаку потрапило і місто Сміла на Черкащині.

У результаті ракетного удару по промисловому підприємству у Луцьку постраждали дві особи.

Теги: Дніпро ракета окупанти війна

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