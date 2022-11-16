ЗСУ «демілітаризували» вже майже 83 тис. окупантів – Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 630 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 82 710 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 16 листопада орієнтовно склали:

особового складу – близько 82710 (+630) осіб ліквідовано;

танків – 2871 (+10) од;

бойових броньованих машин – 5797 (+24) од;

артилерійських систем – 1860 (+10) од;

РСЗВ – 393 (+0) од;

засоби ППО – 209 (+1) од;

літаків – 278 (+0) од;

гелікоптерів – 261 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1525 (+14);

крилаті ракети – 3474 (+75);

кораблі /катери – 16 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4360 (+9) од;

спеціальна техніка – 160 (+0).

Втрати окупантів станом на ранок 16 листопада Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються.

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Нагадаємо, триває 266-та доба широкомасштабної війни Росії проти України. Противник намагається стримувати дії Сил оборони на окремих напрямках та продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас не припиняє наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.