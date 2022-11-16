Втрати ворога на півдні: ЗСУ знищили склади боєприпасів ворога

ЗСУ завдали ударів по ворогу на півдні та знищили техніку рашистів

Військові зауважили, що обстановка на південнобузькому напрямку залишається напруженою

На півдні українські військові знищили два склади боєприпасів у Новій Каховці та Олешках. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони протягом дня здійснювали вогневий вплив по позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння на лівому березі Дніпра та в районі Кінбурнської коси та виконали понад пів сотні вогневих завдань», – йдеться у повідомленні.

Відтак за добу ЗСУ знищили:

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17 рашистів;

15 одиниць авто-бронетехніки;

дві самохідні артилерійські установки;

розвідувальний безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Решта втрат ворога дорозвідується.

«Обстановка на південнобузькому напрямку та у таврійському операційному районі залишається напруженою, але підконтрольною Силам оборони», – зауважили військові.

Нагадаємо, від початку листопада українські захисники на півдні звільнили близько п'яти тисяч квадратних кілометрів та близько 200 населених пунктів.

Також за даними Генштабу ЗСУ, окупанти намагаються утримати тимчасово захоплені території, зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках, продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас ворог веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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