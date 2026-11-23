Українські військові під час операції «Ведмежий капкан» на Харківщині не стали вступати у прямі бої з російськими окупантами, а застосували маневр, щоб відрізати частину ворожого угруповання. Для цього використали танки Abrams і Т-80, а також ударні безпілотники. Про це розповів заступник командира 475-го окремого штурмового полку Code 9.2 з інновацій Андрій Міщенко в етері Еспресо та Slawa.TV, передає «Главком».

Операція «Ведмежий капкан» завершилася звільненням 14 населених пунктів на Харківщині. Крім того, українські сили відновили контроль приблизно над 200 кв. км території.

Міщенко відзначив оперативну реакцію головнокомандувача Михайла Драпатого. За його словами, російське командування фактично завчасно розкрило свої наміри, публічно заявивши про плани наступати на цьому напрямку, відрізати українське угруповання та взяти його в оточення. Це дало змогу Силам оборони підготуватися, посилити відповідну ділянку фронту та зірвати задум противника.

Безпосередню розробку плану операції здійснював Центр мультидоменних операцій «Фаланга». Українські військові відмовилися від лобових атак і зробили ставку на маневр, завдяки якому вдалося обійти противника та відрізати частину його сил.

«Ми не пішли в лоб, у прямі зіткнення, а зробили охват, відрізали клешню. Саме завдяки якісному плануванню та розумінню обстановки, сил і засобів противника нам вдалося спланувати таку операцію та успішно її провести», – пояснив Міщенко.

Також військовий розповів про застосування під час операції важкої бронетехніки, зокрема танків Abrams та Т-80. За його словами, списувати важку техніку з поля бою зарано: її можна ефективно використовувати навіть за значної кількості ворожих безпілотників і мінування, якщо належно підготувати техніку, маршрут і саму операцію.

Перед висуванням бронетехніки військові заздалегідь обстежують маршрути та розміновують їх. Безпілотники прикривають рух, допомагають виявляти загрози й знищувати ворожі дрони-«ждуни», а також розчищати шлях для танків. Важливим чинником залишається підготовка екіпажів: військові мають розуміти завдання та бути впевненими, що ризики під час його виконання максимально знижені.

«Зарано списують важку техніку з поля бою. Її використовувати можливо, і ми це показали та далі будемо робити», – підкреслив заступник командира полку.

Нагадаємо, українські військові провели секретну контрнаступальну операцію на півночі Харківської області, щоб не допустити оточення свого угруповання російськими військами. У результаті вдалося звільнити 14 населених пунктів і повернути майже 200 кв. км території.