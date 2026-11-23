Пентагон повідомив, що США вже провели кілька розмов із стосовно выйськовоъ допомоги

Заступник міністра війни США з політичних питань Елбридж Колбі заявив, що Вашингтон вважає найефективнішим напрямом військової підтримки України посилення оборони на передовій та забезпечення можливостей для ударів середньої дальності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву представника війського відомства.

«Наша позиція полягає в тому, що ми маємо зосередити підтримку гідної оборони України, а Європа повинна відігравати провідну роль у цьому, на забезпеченні здатності України утримувати лінію фронту», – зазначив Колбі.

За його словами, така стратегія допоможе зміцнити українську оборону, стримувати просування російських військ і створити умови для тривалого миру.

Колбі також повідомив, що американська сторона вже провела кілька розмов із партнерами щодо такого підходу протягом останнього тижня. За його словами, Вашингтон планує продовжувати консультації.

Заява Колбі стала продовженням позиції, яку він озвучив 17 листопада на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». Тоді представник Пентагону наголосив, що США не вважають далекобійні удари по території Росії ефективним способом завершення війни або стримування російського наступу.

Водночас Колбі уточнив, що це не означає необхідності обмежувати можливості України. За його словами, удари по російській військовій промисловості також можуть сприяти сповільненню наступу окупантів.

Під час зустрічі в Брюсселі американський посадовець також заявив, що основний тягар підтримки України має поступово переходити до Європи. США зі свого боку планують сприяти закупівлі для України американського озброєння через відповідні програми.

Водночас позиція Вашингтона щодо пріоритетів військової допомоги викликала дискусію серед союзників. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував заперечення ефективності українських далекобійних ударів, а британський міністр оборони Вес Стрітінг наголосив, що такі атаки послаблюють російську військову машину та рятують життя українців.