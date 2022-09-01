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РФ втратила майже тисячу військових фахівців: ЗМІ оприлюднили шокуючі дані

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
РФ втратила майже тисячу військових фахівців: ЗМІ оприлюднили шокуючі дані
Станом на 1 вересня на російській війні загинули 245 співробітників Росгвардії
фото: bbc

На кожного загиблого російського військового припадає близько 3,5 поранених

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну рашисти втратила понад 900 елітних військових фахівців, включаючи спецназівців ГРУ, морпіхів і десантників. Про це повідомляє BBC.

Журналісти видання встановили, що станом на 1 вересня на російській війні загинули 245 співробітників Росгвардії, в основному бійці спецназу, СОБРа і ОМОНу, а також 151 військовослужбовець спецназу ГРУ. Майже кожен четвертий із загиблих в Росгвардії і спецназі ГРУ – офіцер.

Серед інших загиблих елітних військових фахівців:

  • морська піхота – 337 осіб,
  • ВДВ – 144 людини,
  • військові льотчики – 67 осіб,
  • ФСБ і ФСО – 20 осіб.

При цьому за оцінкою експерта Центру військово-морського аналізу Майкла Кофмана, на кожного загиблого російського військового в ході війни в Україні припадає близько 3,5 поранених.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували 48 тис. 350 окупантів, лише за останню добу – 450 осіб.

Нагадаємо, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

Теги: росія війна військові втрати

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