Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ на півдні знищили окупантів, ворожу техніку і захопили трофеї

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ на півдні знищили окупантів, ворожу техніку і захопили трофеї
Противник зосередив зусилля на оборонних діях
фото: Генштаб

Ворог невпинно втрачає техніку і живу силу, що базується на Південнобузькому напрямку

За добу українські захисники ліквідували на півдні щонайменше 22 окупанта та знищили кілька одиниць ворожої техніки. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Зазначається, що ситуація в регіоні залишається напруженою та динамічною. Противник зосередив зусилля на оборонних діях. Через втрату більшості логістичних шляхів він не може швидко поповнювати втрати та підтягувати резерви, що призводить до зниження морального духу солдатів РФ.

Кремль намагається завдати якомога більших руйнацій Україні. Через це його війська продовжують обстріли мирних населених пунктів. Зокрема, під вогнем цієї доби були Нікопольський, Криворізький райони та Миколаївщина.

Ворог використовував для обстрілу «Гради», «Урагани» та ракети повітряного базування Х-59. Є руйнації приватних будинків, господарчих та промислових споруд, автівок. На щастя, обійшлося без поранених та загиблих.

Ворог невпинно втрачає техніку і живу силу, що базується на Південнобузькому напрямку. За добу ЗСУ ліквідували в регіоні 22 окупанта, один танк, три гаубиці, дві броньовані автівки. Водночас захисники України взяли у якості трофеїв 5 одиниць броньованої техніки та зенітну установку.

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Теги: ЗСУ війна втрати окупація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни захищають свою землю
ЗСУ за добу ліквідували 350 окупантів: оновлені дані про втрати ворога
Сьогодні, 09:33
Станом на 1 вересня на російській війні загинули 245 співробітників Росгвардії
РФ втратила майже тисячу військових фахівців: ЗМІ оприлюднили шокуючі дані
1 вересня, 12:31
Війна проти України вдарила по простих росіянах
Розплата за війну. Кожен п’ятий росіянин втратив майже всі накопичення
1 вересня, 07:13

Події в Україні

На Запоріжжі партизан підірвав себе разом з двома окупантами
На Запоріжжі партизан підірвав себе разом з двома окупантами
ЗСУ на півдні знищили окупантів, ворожу техніку і захопили трофеї
ЗСУ на півдні знищили окупантів, ворожу техніку і захопили трофеї
Вибух у центрі Чернігова: військова адміністрація повідомила деталі
Вибух у центрі Чернігова: військова адміністрація повідомила деталі
На Херсонщині ЗСУ знищили техніку окупантів, чути детонацію
На Херсонщині ЗСУ знищили техніку окупантів, чути детонацію
У Чернігові пролунав вибух: травмовані діти – ЗМІ (фото)
У Чернігові пролунав вибух: травмовані діти – ЗМІ (фото)
Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик
Рашисти обстріляли Миколаївщину, загинув восьмирічний хлопчик

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
258K
Путін прибирає «Z» та «V»? Соцмережі помітили цікаву деталь у поведінці роспропагандистів
155K
Путін завершує війну? Федеральні канали повертають в ефір розважальні шоу
137K
Аналітики ISW оцінили, чи зможе РФ перекинути в Україну ще 300 тис. військових
73K
Глава МАГАТЕ поставив дуже незручне питання окупантам (відео)
31K
Півтора року тюрми. Свіже фото Навального вражає
11K
У Харкові прозвучали вибухи

Новини

Якщо МАГАТЕ не здатне. Порошенко пояснив, як треба діяти на Запорізькій АЕС
Сьогодні, 16:28
«Укрзалізниця» запускає потяги для евакуації кримчан в Україну 
Сьогодні, 14:14
Зеленський приєднався до флешмобу «одне слово» в соцмережах (фото)
Сьогодні, 14:02
Рашисти придумали нові символи для позначення техніки (фото, відео)
Сьогодні, 13:17
ЗСУ збили ворожий гелікоптер над Донеччиною
Сьогодні, 12:26
Путін нагородив «за відвагу». ЗСУ ліквідували рашиста, засудженого до 25 років за вбивства
Сьогодні, 09:54

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту