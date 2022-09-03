ЗСУ на півдні знищили окупантів, ворожу техніку і захопили трофеї

Ворог невпинно втрачає техніку і живу силу, що базується на Південнобузькому напрямку

За добу українські захисники ліквідували на півдні щонайменше 22 окупанта та знищили кілька одиниць ворожої техніки. Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Зазначається, що ситуація в регіоні залишається напруженою та динамічною. Противник зосередив зусилля на оборонних діях. Через втрату більшості логістичних шляхів він не може швидко поповнювати втрати та підтягувати резерви, що призводить до зниження морального духу солдатів РФ.

Кремль намагається завдати якомога більших руйнацій Україні. Через це його війська продовжують обстріли мирних населених пунктів. Зокрема, під вогнем цієї доби були Нікопольський, Криворізький райони та Миколаївщина.

Ворог використовував для обстрілу «Гради», «Урагани» та ракети повітряного базування Х-59. Є руйнації приватних будинків, господарчих та промислових споруд, автівок. На щастя, обійшлося без поранених та загиблих.

Ворог невпинно втрачає техніку і живу силу, що базується на Південнобузькому напрямку. За добу ЗСУ ліквідували в регіоні 22 окупанта, один танк, три гаубиці, дві броньовані автівки. Водночас захисники України взяли у якості трофеїв 5 одиниць броньованої техніки та зенітну установку.

Нагадаємо, триває 192-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.