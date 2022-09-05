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ЗСУ на Херсонщині збили ворожий безпілотник

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ на Херсонщині збили ворожий безпілотник
фото з відкритих джерел

Окупанти намагалися проводити повітряну розвідку для коригування вогню

Українські військові в Херсонській області ліквідували російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Про це повідомляє повітряне командування «Південь».

«05 вересня, близько 15.00 години, у небі над Херсонщиною, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» ліквідовано черговий російський безпілотник «Орлан-10», яким окупанти намагалися проводити повітряну розвідку для коригування вогню. Знищуємо, б’ємо, очищаємо рідне небо!», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 800 рашистів.

До відома, терорист Гіркін визнав значні успіхи ЗСУ на південному фронті.

Триває сто дев’яносто четверта доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Зберігається загроза масованих авіаційних та ракетних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на всій території України. 

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Теги: Херсонщина ЗСУ війна безпілотник

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