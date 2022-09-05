Ще мінус 300 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 800 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 вересня орієнтовно склали:

особового складу – близько 49800 (+300) осіб ліквідовано;

бойових броньованих машин – 4459 (+29) од;

артилерійських систем – 1157 (+10) од;

РСЗВ – 294 (+0) од;

засоби ППО – 156 (+0) од;

літаків – 236 (+0) од;

гелікоптерів – 206 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3);

крилаті ракети – 205 (+2);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од;

спеціальна техніка – 107 (+1).

Втрати окупантів станом на ранок 5 вересня Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагалаємо, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.