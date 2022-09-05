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Ще мінус 300 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ще мінус 300 окупантів: Генштаб оновив втрати ворога
ЗСУ вже знищили 4459 бойових броньованих машин ворога
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 800 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 5 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 49800 (+300) осіб ліквідовано;
  • бойових броньованих машин – 4459 (+29) од;
  • артилерійських систем – 1157 (+10) од;
  • РСЗВ – 294 (+0) од;
  • засоби ППО – 156 (+0) од;
  • літаків – 236 (+0) од;
  • гелікоптерів – 206 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 867 (+3);
  • крилаті ракети – 205 (+2);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3286 (+10) од;
  • спеціальна техніка – 107 (+1).
Втрати окупантів станом на ранок 5 вересня
Втрати окупантів станом на ранок 5 вересня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагалаємо, триває 194-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу, здійснює пошук слабких місць у нашій обороні, намагається покращити тактичне положення на окремих напрямках.

Теги: окупанти ЗСУ війна

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