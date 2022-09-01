Розплата за війну. Кожен п’ятий росіянин втратив майже всі накопичення

Росіяни через розв’язану Кремлем війну перейшли в режим проїдання заощаджень

Від 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження. Про це свідчать результати опитування АльфаСтрахування, повідомляє Forbes.

Кожен п'ятий із опитаних росіян (21%) повідомив, що втратив майже всі накопичення, а 8% повністю втратили фінансову подушку.

Більш як половина учасників опитування (52%) зазначили, що втратили незначну частину своїх накопичень.

Лише 19% опитаних сказали, що нічого не втратили.

Третина опитаних (34%) росіян розповіли, що їхні витрати на повсякденні потреби з лютого цього року зросли на 20-30%. Ще 30% оцінили збільшення витрат на 10%, а 15% респондентів — на 30-50%. Для 6% витрати скоротилися, 82% із них повідомили про зменшення витрат більш ніж на 50%.

Загалом у дослідженні взяли участь 1207 росіян віком від 18 до 60 років.

Більш як половина з них (58%) зізналися, що їм вдається відкладати гроші, але для 39% робити це від початку війни стало значно важче. Кожен п'ятий опитаний після лютого вирішив відмовитись від ідеї накопичувати гроші.

Нагадаємо, через зростання цін і падіння доходів у Росії населення переходить в режим проїдання заощаджень.

До слова, Євросоюз зупинив дію угоди про спрощений візовий режим із Росією.