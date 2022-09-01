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Розплата за війну. Кожен п’ятий росіянин втратив майже всі накопичення

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Розплата за війну. Кожен п’ятий росіянин втратив майже всі накопичення
Війна проти України вдарила по простих росіянах
фото з відкритих джерел

Росіяни через розв’язану Кремлем війну перейшли в режим проїдання заощаджень

Від 24 лютого 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, понад 80% росіян частково або повністю втратили свої заощадження. Про це свідчать результати опитування АльфаСтрахування, повідомляє Forbes. 

Кожен п'ятий із опитаних росіян (21%) повідомив, що втратив майже всі накопичення, а 8% повністю втратили фінансову подушку.

Більш як половина учасників опитування (52%) зазначили, що втратили незначну частину своїх накопичень.

Лише 19% опитаних сказали, що нічого не втратили.

Третина опитаних (34%) росіян розповіли, що їхні витрати на повсякденні потреби з лютого цього року зросли на 20-30%. Ще 30% оцінили збільшення витрат на 10%, а 15% респондентів — на 30-50%. Для 6% витрати скоротилися, 82% із них повідомили про зменшення витрат більш ніж на 50%.

Загалом у дослідженні взяли участь 1207 росіян віком від 18 до 60 років. 

Більш як половина з них (58%) зізналися, що їм вдається відкладати гроші, але для 39% робити це від початку війни стало значно важче. Кожен п'ятий опитаний після лютого вирішив відмовитись від ідеї накопичувати гроші.

Нагадаємо, через зростання цін і падіння доходів у Росії населення переходить в режим проїдання заощаджень.

До слова, Євросоюз зупинив дію угоди про спрощений візовий режим із Росією.

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Теги: росія економіка війна Україна

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