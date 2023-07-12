Скандальний рапорт Маркуса: командир бригади звернувся до бійців

Олександр Сак закликав кожного робити свій внесок у перемогу

Після скандальної заяви сержанта 47 окремої механізованої бригади «Маґура» Валерія Маркуса командир ОМБр Олександр Сак закликав своїх бійців не конфліктувати й не з'ясувати протиріччя, аби об'єднати зусилля для боротьби з ворогом, а не на сварки.

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«У ці непрості дні я, командир 47 ОМБр, закликаю всіх відкинути конфлікти, образи, протиріччя – і примножити зусилля для спільної боротьби. Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об'єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією», – наголосив він.

Заяву командира 47 ОМБр оприлюднила пресслужба бригади.

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Олександр Сак зазначив, що солдати, сержанти та офіцери бригади продовжують регулярно виконувати бойові завдання, і головне для них усіх – це перемога.

«Бійці бригади кілометр за кілометром звільняють рідну землю на одній із найважчих ділянок фронту. Кожен робить свій внесок у перемогу», – додав Сак.

Нагадуємо, що головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї окремої механізованої бригади Рустам Мустафаєв розкритикував Валерія Маркуса за те, що він «піариться на чужій роботі».

До слова, Дмитро Ярош також зазначив, що Іван Шаламага, який згадується в рапорті Валерія Маркуса, «не піариться та якісно знищує ворогів України».