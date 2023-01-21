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ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв Росії у Чорному морі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ назвали кількість ракетоносіїв Росії у Чорному морі
фото ілюстративне

Загалом у Чорному морі перебуває 11 ворожих кораблів

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 кораблів РФ, з яких п’ять носії ракет «Калібр». Про це повідомляє пресслужба військово-морських сил ЗСУ.

Станом на 21.01.2023:

  • в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 11 ворожих кораблів з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 36 ракет;
  • в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі;
  • в Середземному морі – 10 ворожих кораблів, з них п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп – 72 ракети.

Нагадаємо, триває 332-га доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Площанка і Червонопопівка Луганської області та Білогорівка, Роздолівка, Васюківка, Красна Гора, Ягідне, Бахмут, Предтечине, Водяне і Мар’їнка на Донеччині.

Протягом доби противник завдав сім ракетних (три з яких по містах Краматорськ і Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. Також здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Нікополя. Загроза російських авіаційних та ракетних ударів залишається по всій Україні.

Теги: війна ракета корабель Чорне море

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